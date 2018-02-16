



Олег Савченко в очередной раз удивил общественность сменой рода деятельности. Волгоградцы знали его, как депутата Госдумы прошлого созыва, как промышленника, как альпиниста и покорителя Эвереста, а теперь узнают еще и как телеведущего, сообщает ИА «Высота 102». В утреннем эфире «НТВ» Олег Владимирович получил свои три минуты телеславы в качестве экономического обозревателя. В эфир вышел уже второй по счету выпуск с его коротким, но емким выступлением на тему будущего криптовалют. В роли телезвезды Олег Савченко выглядит вполне органично – по всей видимости, ему на пользу пошел многолетний опыт визитов на съемки программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на «Первом канале». Отныне, если он и будет телевещать о сенсациях и скандалах, то только о тех, что связаны с миром бизнеса и финансов.