





Смотрите сегодня в программе: на время следствия по делу о крупном мошенничестве в центре «Бьюти тайм» его сотрудницы отправлены под домашний арест. Хотя бы одна УК ответит за лед: житель Волжского отсудил у управляющей компании 200 с лишним тысяч рублей за травму, полученную на нечищеном тротуаре. Все в Астрахань: футбольное поле стадиона «Зенит» оказалось не готово к проведению весенних домашних матчей команды «Ротор Волгоград». «Широкая Масленица» на радость себе и на пользу другим: ученики, родители и учителя волгоградской гимназии устроили благотворительную ярмарку с блинами.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.



