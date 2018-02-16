На юге Волгограда восстановили газоснабжение 60 домов

Полностью устранены последствия повреждения газопровода в Красноармейском районе Волгограда, в результате чего несколько часов около 700 человек оставались без газоснабжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в 16.10 восстановительные работы на ул. 40 лет ВЛКСМ были завершены.

Напомним, сообщение о повреждении газопровода диаметром 160 мм сегодня поступило в оперативные службы в 12.15. По данным пресс-службы АО "Волгоградгоргаз", причиной аварии стало проведение земляных работ без согласования с газовиками. Газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Аварийный участок был перекрыт. В зону отключения попали около 60 многоквартирных домов малой этажности. Правоохранители разыскивают виновников ЧП.