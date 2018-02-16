



Директор МБУ «СК «Ротор Волгоград-2» Василий Андрущенко с 20 февраля покидает пост. Как стало известно ИА «Высота 102», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем связан уход руководителя бюджетного учреждения, пока неизвестно.

Напомним, сегодня информагентство сообщало, что на стадионе «Зенит», который находится на балансе МБУ, обледенело футбольное поле. После снегопада осадки с газона убраны не были, в результате на траве образовалась ледяная корка. По этой причине домашние матчи команды «Ротор-Волгоград» пришлось переносить в Астрахань.

Спорткомплекс «Зенит» торжественно открыли в ноябре 2017 года после полутора лет реконструкции. Этот объект на время проведения ЧМ-2018 будет использоваться как одна из тренировочных площадок.



