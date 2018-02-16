Волгоград благоустроили к ЧМ, забыв об инвалидах

К такому выводу пришли специалисты Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» по итогам мониторинга соблюдения российского законодательства в области обеспечения безбарьерной среды для инвалидов на объектах, инфраструктуры города-героя, построенных или реконструированных к чемпионату мира по футболу. Активистами общественных организаций инвалидов промониторены подземные и надземные переходы, гостиницы, нестационарные торговые павильоны, остановки, светофоры, тротуары и другие объекты. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, обсуждение результатов мониторинга состоялось на круглом столе «Проблемы соблюдения прав инвалидов на доступную среду». В его работе приняли участие представители некоммерческих организаций инвалидов, руководители и специалисты исполнительных и законодательных органов власти Волгограда и области, сотрудники областной прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, СМИ. Участники круглого стола обозначили «слабые места» в инфраструктуре города, которые создают большие проблемы для горожан с ограниченными возможностями. Одним из таких мест являются надземные и подземные пешеходные переходы. По словам общественников, ни один такой переход в Волгограде для инвалидов не доступен. «Мониторили новые лестничные сходы на Комсомольском путепроводе на предмет доступности для инвалидов с комиссией из представителей облсоцзащиты, ОНФ, общества слепых - рассказывает активист Евгений Рыбников.- Итоги неутешительны: лестницы доступны разве что для глухих людей! Незрячим, людям на креслах-колясках, мамам с детскими колясками тут делать нечего. Мало того, что уклон металлических швеллеров порядка 50% (по нормам необходимо не менее 8%) так ещё и стандартная коляска Владимира Еровеева из ОНФ не входит в колеи. Для незрячих нет вообще ничего, кроме тех же швеллеров, через которые очень удобно спотыкаться и падать. В общем по итогам рекомендуем устанавливать лифты или подъёмные платформы, демонтировать металлические швеллера, установить поручни с двух сторон лестничных маршей (сейчас там имеются ограждения), нанести контрастную и тактильную разметку, снабдить сооружение информационными указателями". По итогам обследования волгоградские инвалиды направили жалобу в прокуратуру.





Другая проблема – ставшая притчей во языцах – новые волгоградские остановки. Помимо всех их недостатков они ещё неудобны и для инвалидов. Скамьи без подлокотников и опоры для спины. Нет скамей наклонного типа, выделенных мест для инвалидов-колясочников, контрастной маркировки стеклянных поверхностей павильона. Информационное табло не дублируется для слепых. Эти предложения организации инвалидов обсуждали в администрации Волгограда ещё в декабре прошлого года, но воз и ныне там, отметили участники круглого стола.









Ещё одна проблема – новые светофоры с обратным отсчётом времени. Для инвалидов по зрению они стали весьма неприятным сюрпризом. Для слабовидящих и слепых людей все новые пешеходные светофоры оборудованы устройством звуковой сигнализации, но громкость данных сигналов неотрегулирована и многие незрячие в городском шуме просто не слышат устройства звукового дублирования. Но благодаря обращениям организаций инвалидов на некоторых светофорах эту проблему удалось решить и незрячие люди могут безопасно переходить улицу. Есть и другие результаты. По решению суда МУП «Метроэлектротранс» должно установить тактильные наземные указатели и прочее оборудование для инвалидов по зрению; подъёмные платформы для инвалидов-колясочников на подземных пешеходных переходах станций скоростного трамвая «ТЮЗ» и «Профсоюзная».









По итогам круглого стола было принято решение одобрить опыт Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда», по усилению общественного контроля за объектами нового строительства и повышению профессиональных компетенций представителей органов власти, местного самоуправления, строительных организаций и бизнеса в решении проблемы доступности. Также на круглом столе прозвучало требование к органам власти муниципального и регионального уровня, руководителей и специалистов организаций и учреждений, принимающих участие в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры Волгограда к чемпионату мира по футболу, не ждать представлений от прокуратуры, а в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений российского законодательства.



