Региональный фонд капремонта решил расторгнуть договоры с компанией ООО «Лэндстрой», которая должна была выполнять работы по замене лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, уведомления о расторжении руководство «Лэндстроя» уже получило. Кроме того, в управление федеральной антимонопольной службы по региону направлено заявление о включении данной компании в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Как пояснили в фонде, подрядчик не выполнил условия договоров, сорвав заявленные сроки выполнения работ. В ходе многочисленных рабочих комиссий с участием представителей фонда капитального ремонта были зарегистрированы и другие грубейшие нарушения, касающиеся качества выполнения работ. Также подрядчику предъявлены штрафные санкции в виде неустойки на сумму свыше 800 тысяч рублей. В случае отказа подрядчика от уплаты в добровольном порядке вопрос о взыскании будет решаться в суде.

В настоящее время, как подчеркнули в фонде регоператора, по тем объектам, где подрядчиком уже произведен демонтаж лифтового оборудования, предпринимаются все возможные меры для скорейшего монтажа новых подъемников и ввода их в эксплуатацию. По тем объектам, работы на которых и не начинались, готовится документация о проведении повторного конкурса по отбору новой подрядной организации.

Напомним, именно ООО «Лэндстрой» устанавливало новый лифт в подъезде девятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 19, где живет ветеран Великой Отечественной войны Иван Прохорович Мальцев. Всего в доме пять подъездов, но работает только один лифт, да и он, по словам жильцов, периодически дает сбой. Подрядчик обещал запустить лифты в остальных подъездах еще в конце прошлого года.

Напомним, в Волгограде из 5000 лифтов, установленных в жилых домах, 2000 выработали свой срок.