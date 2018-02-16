Жители Волжского в день выборов президента выберут территории для благоустройства

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, пройдет в Волжском Волгоградской области 18 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, в списке проектов – 36 территорий, которые по результатам голосования облагородят. Среди них – скверы, детские площадки, участки около остановок общественного транспорта и т.д. Проекты представлены в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2020 годы. Документом определен и перечень мест, где пройдет голосование. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, вузы. Во многих из этих учреждений, кстати, будут работать избирательные участки по голосованию на выборах президента России и проведению референдума о времени. К слову, рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства будет проводиться с 8 утра до 8 вечера, совпав с графиком работы избирательных участков.



