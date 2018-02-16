Понятие «уничтожение животных» исключают из закона Волгоградской области









Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал поправки в региональный закон № 94-ОД о предупреждении и ликвидации болезней животных. Как сообщает ИА «Высота 102», из наименования и текста документа предлагается исключить фразу «уничтожение безнадзорных животных». В действующей редакции закона отмечается, что муниципальным образованиям передаются государственные полномочия «по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных». В случае принятия облдумой поправок последний пункт из этого предложения будет удален. Корректировке подлежит и формула расчета субвенций муниципальным образованиям, из которой также исключается строка об уничтожении животных.

В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что региональный закон приводится в соответствие с федеральным законом №184, который наделяет регионы госполномочиями в части проведения «мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».









Что означают предлагаемые областным комитетом новшества? Не говорят ли они о том, власти ранее санкционировали убийство животных (прежде всего речь идет о бродячих собаках), а теперь по каким-то причинам решили от этого отказаться? ИА «Высота 102» обратилось за официальным комментарием в комитет ветеринарии региона. Разработчики поправок уверяют, что это совершенно не так и новая редакция закона «направлена на защиту животных от злоупотребления полномочиями со стороны тех, кто занимается отловом и содержанием собак». «Частные примеры показывают, что формулировку «уничтожение» (которое означает сжигание или размещение трупа умершего животного в биотермических ямах) подменяют понятиями «ликвидация, убийство». Чтобы этого избежать, разработаны коррективы в областной закон», - пояснили информагентству в ведомстве. В соответствии с ветеринарными требованиями, поясняют в комитете, умершее животное нельзя просто захоронить, «его можно отправить на утилизацию в ветеринарно-санитарный цех или на сжигание или размещение биологических отходов в биотермических ямах».

На эти цели, в том числе, муниципальные образования ежегодно получают бюджетное финансирование. В Волгограде отловом и содержанием дворовых собак занимается МКП «Горпитомник». В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. «Средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки безнадзорных животных, на их содержание, оборудование площадки для выгула. Увеличение числа вольеров на территории питомника позволит организовать длительную передержку для большего числа собак. На сегодняшний день с животными активно работают волонтеры, что позволяет социализировать собаку, устроить ее в новую семью», - заявили в комитете ветеринарии.

Напомним, в июле 2017 года ИА «Высота 102» публиковало статью под заголовком «В Волгограде муниципальный «Горпитомник» заподозрили в убийстве «волонтерских» собак» . Речь шла о подопечных животных благотворительной организации «Дино», активисты которой обвинили муниципальное предприятие в жестоком обращении с животными и отсутствии каких-либо условий на базе МКП для содержания собак. Съемочная группа информагентства тогда побывала в питомнике, где на тот момент было построено несколько вольеров. Руководитель «Горпитомника» Константин Епифанов обвинения в свой адрес со стороны общественников категорически опроверг. По его словам, умерщвляются только агрессивные и бешеные животные. «Остальных обездвиживают специальным препаратом и привозят в питомник, где их осматривает и проводит необходимые процедуры ветврач. После чего собак помещают в вольер», - комментировал журналистам директор МКП. Животные в ошейниках, с чипами, по словам Епифанова, не отлавливаются.