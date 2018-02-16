Расчлененное тело найдено на дачах в Волгограде

Останки изувеченного трупа были обнаружены в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Известно, что страшная находка была сделана в СНТ “Ветеран”. Пакет с останками человеческого тела притащили на дачи собаки.

Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, утром местный житель увидел, как бродячие собаки растаскивают из балки останки человека. Прибывшие на место правоохранители обнаружили фрагменты ног человека, вероятнее всего, мужчины. Сейчас следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Извлекаются останки убитого, устанавливается его личность. Выясняют следователи обстоятельства совершенного преступления, а также ищут тех, кто его совершил.