|Экология
|16.02.2018 13:01
Власти Волгоградской области предлагают сделку «серым» овощеводам
Не закрыть, а легализовать серый бизнес по производству тепличных овощей на полях Волгоградской области предлагают парламентарии. Как сообщает ИА «Высота 102», о том, какие шаги в самое ближайшее время власть намерена предпринять в этом направлении, шла речь на заседании межведомственной рабочей группы при комитете по аграрным вопросам областной думы. Сезон полевых работ начнется совсем скоро, поэтому к соглашению с предпринимателями, как считает председатель комитета Владимир Ефимов, нужно придти уже в марте.
Напомним, в минувшем году данной проблематикой предметно занимались члены экологического совета при регпарламенте. Они неоднократно выезжали в Иловлинский и Городищенский районы, на бескрайних полях которых вдоль водоемов за последние годы были выстроены целофанновые города. «На каждом метре территории этого так называемого хозяйства, напоминающего помойку, мы увидели годами складированную ботву, тонны мусора, бочки с селитрой и другими ядохимикатами», - так описали увиденное экологи. Выяснить, каким образом на данные территории попадают бочки с химикатами и пестицидами в огромных количествах, которыми кормят помидоры, огурцы и зелень, - общественникам не удалось. Как правило, такой бизнес является полулегальным – земли находятся в долгосрочной аренде, но каким производством и в каких объемах занимаются здесь овощеводы – установить крайне сложно. Также непонятно, насколько здоровую продукцию выращивают предприниматели. Обычно на таких плантациях трудятся нелегалы – соответственно, бюджеты муниципальных образований недополучают доходы.
«У нас нет задачи кого-то поймать, уничтожить, закрыть. Наша задача – легализовать этот бизнес, - пояснил депутат Владимир Ефимов. - Юридические лица, которые работают законно, сегодня находятся под микроскопом контролирующих органов, несут огромные затраты на ведение честного бизнеса - платят налоги, высокую зарплату. А есть предприниматели, которые этого не делают. Это недобросовестная конкуренция. Мы заинтересованы в том, чтобы и налоги платились, и качественная продукция производилась. Мы побуждаем таких предпринимателей войти в правовое русло».
Председатель аграрного думского комитета добавил, что до владельцев таких теплиц необходимо донести сигнал о том, что в регионе действуют реальные механизмы господдержки АПК, в том числе для производителей овощной продукции. «Дешевле платить налоги, чем не платить. Последствия за ведение теневого бизнеса, который вредит не только экономике, но и экологи региона, будут катастрофическими», - отметил Ефимов.
Вывести тепличный бизнес из тени - одна задача. Вторая – минимизировать ущерб природе. В этом вопросе, по словам Ефимова, компромиссов быть не может – подобные факты следует пресекать на корню. Однако законодатели отмечают явную несогласованность в решении этой проблемы профильных областных и государственных структур – надзорных, в частности, которым необходимо скоординировать свои усилия.
Не проявляют должной активности в наведении порядка на своих территориях в силу различных причин и органы местного самоуправления. «Власти на местах должны знать свои полномочия и их исполнять», - уточняет Ефимов. Поэтому в марте в Городищенском, Иловлинском, Новониколаевском районах пройдут выездные встречи с участием законодателей, профильных ведомств, администраций районов и самих предпринимателей. Такие «семинары», как рассчитывают парламентарии, должны быть полезны как местным чиновникам в целях повышения их правовой грамотности, так и собственникам теплиц, которых призывают к добросовестному ведению бизнеса.
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|Общество
|16.02.2018 14:38 (Обновлено: 16.02.2018 14:38)
Региональный фонд капремонта решил расторгнуть договоры с компанией ООО «Лэндстрой», которая должна была выполнять работы по замене лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, уведомления о расторжении руководство «Лэндстроя» уже получило. Кроме того, в управление федеральной антимонопольной службы по региону направлено заявление о включении данной компании в реестр недобросовестных подрядных организаций. Как пояснили в фонде, подрядчик не выполнил условия договоров, сорвав заявленные сроки выполнения работ. В ходе многочисленных рабочих комиссий с участием представителей фонда капитального ремонта были зарегистрированы и...
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|16.02.2018 14:18 (Обновлено: 16.02.2018 14:19)
Проведение земляных работ без согласования с АО “Волгоградгоргаз” привели к аварии, лишившей “голубого топлива” десятки домов в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе организации, газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Специалисты газовой службы перекрыли аварийный участок. В зоне отключения находится около 60 многоквартирных домов малой этажности. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
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|16.02.2018 14:04
Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал поправки в региональный закон № 94-ОД о предупреждении и ликвидации болезней животных. Как сообщает ИА «Высота 102», из наименования и текста документа предлагается исключить фразу «уничтожение безнадзорных животных». В действующей редакции закона отмечается, что муниципальным образованиям передаются государственные полномочия «по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных». В случае принятия облдумой поправок последний пункт из этого предложения будет удален. Корректировке подлежит и формула расчета субвенций муниципальным образованиям, из которой также исключается строка об уничтожении животных. В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что региональный закон приводится в соответствие с федеральным законом...
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|Общество
|16.02.2018 13:48
Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, пройдет в Волжском Волгоградской области 18 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, в списке проектов – 36 территорий, которые по результатам голосования облагородят. Среди них – скверы, детские площадки, участки около остановок общественного транспорта и т.д. Проекты представлены в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2020 годы. Документом определен и перечень мест, где пройдет голосование. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, вузы. Во многих из этих учреждений, кстати, будут работать избирательные участки по голосованию ...
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|Происшествия
|16.02.2018 13:36
Несколько десятков домов остались без газоснабжения в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, это произошло из-за земляных работ, проводимых у дома №31б на улице 40 лет ВЛКСМ. Сообщается, что трубу повредил экскаватор. По имеющимся сведениям без газа находятся 65 домов. Обстоятельства произошедшего уточняются. В региональном главке МВД информагентству уточнили, что сейчас идет розыск экскаватора и экскаваторщика.
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|Общество
|16.02.2018 13:12
Перерасчет за водоснабжение на сумму более 700 тысяч рублей был сделан в Городищенском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка надзорного ведомства показала, что с мая по август прошлого года МУП “ЖКХ Городищенского района” взимало с жителей поселков Степной, Россошка и села Западновка Россошенского сельского поселения плату за водоснабжение по завышенным ценам. В то же время тариф, утвержденный в установленном законодательством порядке, отсутствовал. В результате более 3 тысяч человек переплатили почти 700 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления сделан перерасчет. Директор МУП оштрафован на 25 тысяч рублей. ...
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|Здравоохранение
|16.02.2018 12:58
В Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 готовят к выписке маму, у которой еще в прошлом году родились три девочки. Первой появилась на свет Яна, потом Кристина, а затем Дарина. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач центра Татьяна Веровская, роды были преждевременные и оперативные. Вес девочек составлял 1 кг. 620 гр., 1 кг. 110 гр. и 1 кг. 400 гр. Теперь в семье Елены и Александра Сосновщенко из Кировского района Волгограда пятеро детей. С 1 января в центре уже появилось на свет 628 новых...
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|Здравоохранение
|16.02.2018 12:38
Количество заболевших гриппом в Волгоградской области увеличилось до 17 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, ранее сообщалось о десяти заболевших. Однако в целом в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается низким, даже наблюдается уменьшение количества заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей почти на 4%. В целом уровень заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 46%. В городе Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышает значения эпидемического порога – ниже на 21%.
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|Общество
|16.02.2018 11:30 (Обновлено: 16.02.2018 12:58)
Оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб поскользнувшемуся на нерасчищенной дороге пешеходу, обязал суд УК "Молодежная" в Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, коллегия по гражданским делам региональной инстанции оставила без изменения решение суда Волжского. 13 января прошлого года, Валерий Евлампиев проходя мимо дома №24 по улице Гайдара, поскользнулся на льду и получил травму. Как стало известно информагентству от источников в экстренных службах, 71-летний мужчина сломал шейку бедра. Лечение, не предусмотренное программой ОМС, обошлось мужчине в 120 тысяч рублей. В ноябре 2017 года Волжский горсуд взыскал с управляющей компании, не убравшей дорогу, расходы на лечение...
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|Общество
|16.02.2018 11:29 (Обновлено: 16.02.2018 12:58)
Самую дорогую квартиру площадью 409,7 кв. м. в новостройке Волгограда можно приобрести за 26,63 млн рублей. Самая дешевая по нестандартной площади в монолитном доме стоит 5,11 млн рублей: ее площадь - 127,7 кв. м. На сегодняшний день Волгоград занимает 12-ю строчку рейтинга городов России по уровню стоимости самых дорогих квартир в новостройках, подготовленного аналитиками ЦИАН, сообщает ИА «Высота 102». При этом на локальном рынке действительно высокие цены отмечены только в одном проекте. В остальных жилых комплексах максимальная стоимость квартир как минимум в два раза ниже, чем у лидера. Разброс составляет более пяти раз. В Волгограде на сегодняшний день только два...
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|Расследования
|16.02.2018 10:55 (Обновлено: 16.02.2018 12:13)
Борис Изгаршев, обвиняемый в уклонении от уплаты более чем 114 миллионов рублей налогов, не смог добиться отмены домашнего ареста. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе решение суда Центрального района, о помещении бизнесмена под домашний арест до 14 марта.
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|Спорт
|16.02.2018 10:53
Отсутствие подогрева на футбольном поле стадиона "Зенит" стало причиной переноса первых домашних матчей команды "Ротор-Волгоград" в рамках первенства ФНЛ в Астрахань. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, уже решено, что свои первые матчи в этом сезоне волгоградская команда сыграет с ФК "Тамбов" и ФК "Спартак-2" на стадионе "Центральный" в Астрахани 4 марта и 10 марта соответственно. Как стало известно информагентству, из-за отсутствия подогрева нового футбольного поля травяной газон покрылся коркой льда. Счистить лед вручную или убрать его с помощью реагентов нельзя, так как будет испорчен газон. В данном случае приходится только ждать, когда температура воздуха...
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|Расследования
|16.02.2018 10:26
Дело водителя маршрутки 15"а”, сбившего насмерть женщину, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102”сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Смертельная авария произошла летом минувшего на улице Лазоревая напротив дома №89. Как выяснили следователи, маршрутка “ГАЗель” под управлением 52-летнего мужчины наехала на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм волгоградка через несколько дней умерла в больнице. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде. Известно, что у водителя уже имеется судимость.
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|Общество
|16.02.2018 09:50
Свыше 9 тысяч работодателей в Волгоградской области, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, вынуждены были давать объяснения в 2017 году на заседаниях межведомственных комиссий по легализации налоговой базы. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в результате общая сумма дополнительных поступлений составила 217,5 млн рублей страховых взносов и 90,9 млн рублей налога на доходы физических лиц. Размер минимальной заработной платы на территории области определен Региональным соглашением и устанавливается для внебюджетного сектора экономики в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В УФНС России по Волгоградской области поясняют, что, таким образом, в первом квартале 2018 года среднемесячная...
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|Общество
|16.02.2018 09:28
Профилактический рейд “Пешеходный переход” проходит сегодня в областном центре. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами. Их соблюдение волгоградцами и гостями города проверят инспектора госавтоинспекции. Тем, кто не уделяет должного внимания соблюдению правил безопасности на дорогах, придется заплатить штраф. Так, любителям перебегать проезжую часть в неположенном месте, придется раскошелиться на 500 рублей, а штраф не пропускающему пешехода водителю - втрое больше.
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Власти Волгоградской области предлагают сделку «серым» овощеводам 5
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Власти Волгоградской области предлагают сделку «серым» овощеводам 5
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