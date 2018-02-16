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Экология
 16.02.2018 13:01

Власти Волгоградской области предлагают сделку «серым» овощеводам



Не закрыть, а легализовать серый бизнес по производству тепличных овощей на полях Волгоградской области предлагают парламентарии. Как сообщает ИА «Высота 102», о том, какие шаги в самое ближайшее время власть намерена предпринять в этом направлении, шла речь на заседании межведомственной рабочей группы при комитете по аграрным вопросам областной думы. Сезон полевых работ начнется совсем скоро, поэтому к соглашению с предпринимателями, как считает председатель комитета Владимир Ефимов, нужно придти уже в марте.



Напомним, в минувшем году данной проблематикой предметно занимались члены экологического совета при регпарламенте. Они неоднократно выезжали в Иловлинский и Городищенский районы, на бескрайних полях которых вдоль водоемов за последние годы были выстроены целофанновые города. «На каждом метре территории этого так называемого хозяйства, напоминающего помойку, мы увидели годами складированную ботву, тонны мусора, бочки с селитрой и другими ядохимикатами», - так описали увиденное экологи. Выяснить, каким образом на данные территории попадают бочки с химикатами и пестицидами в огромных количествах, которыми кормят помидоры, огурцы и зелень, - общественникам не удалось. Как правило, такой бизнес является полулегальным – земли находятся в долгосрочной аренде, но каким производством и в каких объемах занимаются здесь овощеводы – установить крайне сложно. Также непонятно, насколько здоровую продукцию выращивают предприниматели. Обычно на таких плантациях трудятся нелегалы – соответственно,  бюджеты муниципальных образований недополучают доходы.



«У нас нет задачи кого-то поймать, уничтожить, закрыть. Наша задача – легализовать этот бизнес, - пояснил депутат Владимир Ефимов. - Юридические лица, которые работают законно, сегодня находятся под микроскопом контролирующих органов, несут огромные затраты на ведение честного бизнеса - платят налоги, высокую зарплату. А есть предприниматели, которые этого не делают. Это недобросовестная конкуренция. Мы заинтересованы в том, чтобы и налоги платились, и качественная продукция производилась. Мы побуждаем таких предпринимателей войти в правовое русло».
Председатель аграрного думского комитета добавил, что до владельцев таких теплиц необходимо донести сигнал о том, что в регионе действуют реальные механизмы господдержки АПК, в том числе для производителей овощной продукции. «Дешевле платить налоги, чем не платить. Последствия за ведение теневого бизнеса, который вредит не только экономике, но и экологи  региона, будут катастрофическими», -  отметил Ефимов. 
Вывести тепличный бизнес из тени  - одна задача. Вторая – минимизировать ущерб природе. В этом вопросе, по словам Ефимова, компромиссов быть не может – подобные факты следует пресекать на корню. Однако законодатели отмечают явную несогласованность в решении этой проблемы профильных областных и государственных структур – надзорных, в частности, которым необходимо скоординировать свои усилия. 
Не проявляют должной активности в наведении порядка на своих территориях в силу различных причин и органы местного самоуправления. «Власти на местах должны знать свои полномочия и их исполнять», - уточняет Ефимов. Поэтому в марте в Городищенском, Иловлинском, Новониколаевском районах пройдут выездные встречи с участием законодателей, профильных ведомств, администраций районов и самих предпринимателей. Такие «семинары», как рассчитывают парламентарии, должны быть полезны  как местным чиновникам в целях повышения их правовой грамотности, так и собственникам теплиц, которых  призывают к добросовестному ведению бизнеса.
 

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