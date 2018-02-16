В Волгоградском перинатальном центре готовится к выписке мама с тройняшками

В Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 готовят к выписке маму, у которой еще в прошлом году родились три девочки. Первой появилась на свет Яна, потом Кристина, а затем Дарина. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач центра Татьяна Веровская, роды были преждевременные и оперативные. Вес девочек составлял 1 кг. 620 гр., 1 кг. 110 гр. и 1 кг. 400 гр. Теперь в семье Елены и Александра Сосновщенко из Кировского района Волгограда пятеро детей.

С 1 января в центре уже появилось на свет 628 новых граждан, среди которых 15 двоен. Здесь оказывают специализированную медпомощь женщинам с высокой степенью риска развития осложнений в период беременности, родов и послеродовом периоде, роженицам и новорожденным, недоношенным детям, особенно новорожденным с критически низкой массой тела при рождении, родившимся как в перинатальном центре, так и других родовспомогательных учреждениях Волгоградской области и переведенных в него, в том числе оказание высокотехнологичной помощи.