Самую дорогую квартиру площадью 409,7 кв. м. в новостройке Волгограда можно приобрести за 26,63 млн рублей. Самая дешевая по нестандартной площади в монолитном доме стоит 5,11 млн рублей: ее площадь - 127,7 кв. м. На сегодняшний день Волгоград занимает 12-ю строчку рейтинга городов России по уровню стоимости самых дорогих квартир в новостройках, подготовленного аналитиками ЦИАН, сообщает ИА «Высота 102». При этом на локальном рынке действительно высокие цены отмечены только в одном проекте. В остальных жилых комплексах максимальная стоимость квартир как минимум в два раза ниже, чем у лидера. Разброс составляет более пяти раз. В Волгограде на сегодняшний день только два жилых комплекса из десяти уже сданы в эксплуатацию. В большинстве – это 6 новостроек – планируют получать разрешение на ввод в текущем году. А еще два жилых комплекса готовятся к открытию в 2019 году.

Четыре из десяти самых дорогих новостроек Волгограда возводятся в Центральном районе города. По три проекта представляет Ворошиловский район. Еще два расположены в Дзержинском и одна новостройка – в Советском.



