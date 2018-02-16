Отсутствие подогрева на футбольном поле стадиона "Зенит" стало причиной переноса первых домашних матчей команды "Ротор-Волгоград" в рамках первенства ФНЛ в Астрахань. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, уже решено, что свои первые матчи в этом сезоне волгоградская команда сыграет с ФК "Тамбов" и ФК "Спартак-2" на стадионе "Центральный" в Астрахани 4 марта и 10 марта соответственно. Как стало известно информагентству, из-за отсутствия подогрева нового футбольного поля травяной газон покрылся коркой льда. Счистить лед вручную или убрать его с помощью реагентов нельзя, так как будет испорчен газон. В данном случае приходится только ждать, когда температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла - при этой температуре можно будет играть в футбол на "Зените".

Напомним, спорткомплекс "Зенит" торжественно открыли в ноябре 2017 года после полутора лет реконструкции. Этот объект на время проведения ЧМ-2018 будет использоваться как одна из тренировочных площадок для команд-участниц турнира во время матчей в Волгограде. Ранее сообщалось, что при реконструкции спортивного комплекса было создано новое футбольное поле, построено отдельное здание для раздевалок, душа, тренерской и медпункта. Здесь также появился современный конференц-зал и парковка, установлено новое освещение, которое позволяет тренироваться спортсменам в любое время суток. Однако, как выяснилось, футбольное поле "Зенита" не предназначено для холодного времени года. В Волгограде только один спортивный объект может принимать футболистов круглый год - это "Волгоград Арена". Первый тестовый матч на новом стадионе состоится 21 апреля. Команда "Ротор Волгоград" сыграет в рамках первенства ФНЛ. Вторая игра пройдёт 2 мая. Самый ожидаемый матч на "Волгоград Арене" состоится 9 мая. Как уже сообщало ИА "Высота 102", это будет финал Кубка России.



