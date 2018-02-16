Группа ВТБ входит в капитал компании «Магнит»

Группа ВТБ подписала соглашение с владельцем компании «Магнит» Сергеем Галицким о приобретении у него 29,1% пакета акций ритейлера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей.

Для закрытия сделки потребуется получение согласования Федеральной Антимонопольной Службы РФ.

На сегодняшний день «Магнит» является крупнейшей розничной сетью в России по количеству магазинов и одним из лидеров рынка по операционной эффективности. Более чем двадцатилетняя история успешного развития компании фактически символизировала переход российского продуктового ритейла от неорганизованной традиционной розницы к современным сетевым форматам торговли, соответствующим лучшим мировым стандартам.

У группы ВТБ уже есть большой опыт успешных инвестиций в капитал российских компаний и, в частности, солидная экспертиза в секторе розничной торговли. За 9 лет работы было осуществлено более 22 крупных инвестиций на сумму свыше $15 млрд. Основываясь на опыте группы ВТБ в ритейле, благодаря наличию уникальной логистической платформы и эффективной бизнес-модели компания «Магнит» имеет значительный потенциал будущего развития.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что в настоящее время мировой рынок розничной торговли проходит период кардинальной трансформации, вызванной растущими требованиями и предпочтениями потребителей, взаимным проникновением онлайн и офлайн каналов продаж и усилением роли высоких технологий. В России мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента, и, опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию «Магнит» на качественно новый уровень своего развития, отметил глава ВТБ.