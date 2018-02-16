Свыше 9 тысяч работодателей в Волгоградской области, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, вынуждены были давать объяснения в 2017 году на заседаниях межведомственных комиссий по легализации налоговой базы. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в результате общая сумма дополнительных поступлений составила 217,5 млн рублей страховых взносов и 90,9 млн рублей налога на доходы физических лиц. Размер минимальной заработной платы на территории области определен Региональным соглашением и устанавливается для внебюджетного сектора экономики в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В УФНС России по Волгоградской области поясняют, что, таким образом, в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата работникам должна быть не менее 11 600 рублей. Выплата работодателем заработной платы меньше данного значения является нарушением трудового законодательства, а также позволяет предположить наличие у такого работодателя выплат "серой" заработной платы. Налоговые органы сообщают, что в текущем году работа по легализации "теневой" заработной платы будет продолжена.



