В Волгограде на пешеходных переходах ждут нарушителей

Самую дорогую квартиру площадью 409,7 кв. м. в новостройке Волгограда можно приобрести за 26,63 млн рублей. Самая дешевая по нестандартной площади в монолитном доме стоит 5,11 млн рублей: ее площадь - 127,7 кв. м. На сегодняшний день Волгоград занимает 12-ю строчку рейтинга городов России по уровню стоимости самых дорогих квартир в новостройках, подготовленного аналитиками ЦИАН, сообщает ИА «Высота 102». При этом на локальном рынке действительно высокие цены отмечены только в одном проекте. В остальных жилых комплексах максимальная стоимость квартир как минимум в два раза ниже, чем у лидера. Разброс составляет более пяти раз. В Волгограде на сегодняшний день только два...

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