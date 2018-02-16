В Волгограде двое пенсионеров обгорели в своей квартире

В Краснооктябрьском районе Волгограда на пожаре пострадали 70-летние супруги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в одной из девятиэтажек на улице Вершинина поступило в 00-46 часов. Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Пожар потушили в 01-07 часов, пришлось эвакуировать 10 человек, проживающих в соседних квартирах. В результате пожара пострадало два человека, оба находятся в тяжелом состоянии. 70-летний мужчина отравился продуктами горения, получил термический ожог плеча и стоп. 70-летняя женщина также надышалась дымом. Супруги доставлены в больницу №25. Причины пожара устанавливаются.

Не обошлось без эвакуации жителей и при другом пожаре в Кировском районе Волгограда. Возгорание в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в переулке Школьный пожарные потушили за 15 минут. Однако из соображений безопасности из здания вывели 96 человек.

В связи с этим, сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдения всех правил пожарной безопасности и осторожности при использовании электроприборов.