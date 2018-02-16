





В Октябрьском районе Волгоградской области водитель ВАЗ-2112 едва не угробил нетрезвых пассажирок с малолетними детьми, когда пытался оторваться от полицейской погони. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, о подозрительном поведении водителя сообщили в отдел полиции местные жители - маневры автомобилиста говорили, что он явно не трезв. На задержание автомашины направился наряд ДПС. Машину заметили на поселковой улице и потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал требования полицейских, прибавил скорость и попытался скрыться. Не останавливала водителя и заснеженная дорога, по которой легковушку заносило из стороны в сторону.

На очередном повороте водитель преследуемой автомашины не справился с управлением и въехал в сугроб. Однако, как только патрульная машина подъехала к застрявшей "двенашке", ее водитель неожиданно включил заднюю скорость и протаранил машину ДПС. Выбежав, полицейские попытались вытащить ключи из машины, но водитель ВАЗа прибавил скорости, протащив несколько десятков метров патрульного, после чего скрылся в проулке. Машина нарушителя была обнаружена спустя некоторое время. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 26-летний местный житель, от прохождения медосвидетельстования он оказался.

В салоне, когда он пытался скрыться от преследования, вместе с ним находились также две нетрезвые молодые мамочки и трое малолетних детей. Машина изъята и помещена на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы за нетрезвое вождение - ему грозит 30-и тысячный штраф и лишение прав. Позже один из полицейских обратился за медицинской помощью. Когда водитель его протащил, офицер получил травму ноги.

Нарушителю теперь грозит уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.



