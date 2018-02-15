



Строительство съезда с моста через Волгу на новую рокадную дорогу в центре Волгограда – пока не самая ближняя перспектива. Отвечая сегодня на вопрос «замечтавшихся» депутатов областной думы, председатель областного комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев посетовал на многочисленные подводные камни, сообщает ИА «Высота 102». «Будем смотреть, какие затраты. Самое основное и тяжелое – это проект, потому что везде коммуникации, проложенные в 50-60-ых годах. Это большая проблема – коммуникации стоят дороже, чем сама дорога», - признался Васильев.

Профильный региональный комитет озабочен сегодня другим более масштабным проектом – строительством объездной дороги вокруг Волгограда. По словам Анатолия Васильева, накануне Волгоград в целях обсуждения данного вопроса посетил начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин. «Все документы находятся у Дмитрия Медведева. Как только они будут подписаны, приступим к корректировке проектно-сметной документации. Начинаем с юга Волгограда, поскольку нужен новый мостовой переход через канал», - пояснил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона. Когда планируется приступить к непосредственным строительным работам – чиновник не уточнил.

О строительстве дорог депутаты облдумы сегодня предметно поговорили с профильными чиновниками в рамках заседания думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. Адресовали парламентарии дорожникам и ряд вопросов «с бородой», которые обсуждаются годами, но так и не решаются. Так, депутат Руслан Шарифов поинтересовался, когда исполнительная власть все-таки планирует приступить к строительству дублера Второй Продольной магистрали в Советском районе Волгограда. Депутат имел в виду реализацию проекта по продлению улицы Электролесовской от прокола на Тулака в сторону Кировского района. Руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов пояснил, что главный камень преткновения – нерешенный вопрос с отводом под строительство земель, находящихся не в государственной собственности. В этом году волгоградские власти ожидают корректировок федерального законодательства, которые, возможно, помогут сдвинуть проблему с мертвой точки.



