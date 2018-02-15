





Смотрите сегодня в программе: в год чемпионата мира федеральный центр выделяет Волгограду более миллиарда на дороги, а Москва дарит трамваи в отличном состоянии. Центр красоты и здоровья «Бьюти тайм» выводят на чистую воду: правоохранители задержали руководителей и вникли в тонкости наглого обмана клиентов в скандальном заведении. Региональный референдум: областной избирком определился, как будет выглядеть бюллетень для голосования по вопросу выбора часового пояса.

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