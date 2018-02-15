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Аналитика
 15.02.2018 20:02(Обновлено: 15.02.2018 20:33)

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде пресечен наглый обман клиентов в скандальном центре красоты и здоровья



Смотрите сегодня в программе: в год чемпионата мира федеральный центр выделяет Волгограду более миллиарда на дороги, а Москва дарит трамваи в отличном состоянии. Центр красоты и здоровья «Бьюти тайм» выводят на чистую воду: правоохранители задержали руководителей и вникли в тонкости наглого обмана клиентов в скандальном заведении. Региональный референдум: областной избирком определился, как будет выглядеть бюллетень для голосования по вопросу выбора часового пояса. 
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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Расследования 15.02.2018 19:14

В Волгограде сотрудниц "Бьюти тайм" поместили под домашний арест (ВИДЕО) Сотрудница  центра красоты и здоровья "Бьюти тайм" И.Аллямова, которая выполняла функции координатора, пробудет под домашним арестом до 6 апреля.  Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", такое решение принял  Центральный районный суд Волгограда, где рассматривалась мера пресечения ей и ее коллегам по "косметическому бизнесу". Следователь, между тем, просил арестовать гражданку Аллямову до 6 апреля. Прокуратура настаивала на продлении ареста на 72 часа.  Напомним, руководство и работников скандального центра подозревают в крупном мошенничестве. По имеющейся информации, в "Бьюти тайм" был налажен процесс хищения денежных средств клиентов под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. По версии следствия, людей приглашали на бесплатную...
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Экономика 15.02.2018 17:51

Волгоградцам пока рано мечтать о съезде с «танцующего моста» на Нулевую продольную Строительство съезда с моста через Волгу на новую рокадную дорогу в центре Волгограда – пока не самая ближняя перспектива. Отвечая сегодня на вопрос «замечтавшихся» депутатов областной думы, председатель областного комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев посетовал на многочисленные подводные камни, сообщает ИА «Высота 102». «Будем смотреть, какие затраты. Самое основное и тяжелое – это проект, потому что везде коммуникации, проложенные в 50-60-ых годах. Это большая проблема –  коммуникации стоят дороже, чем сама дорога», - признался Васильев. Профильный региональный комитет озабочен сегодня другим более масштабным проектом – строительством объездной дороги вокруг Волгограда.  По словам Анатолия Васильева, накануне Волгоград...
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Спорт 15.02.2018 16:42

Ростуризм: Волгоград к ЧМ-2018 становится популярнее для туристов В  связи с проведением в 11 городах России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Ростуризм выяснил влияние спортивных мероприятий на внутренний туризм и уровень популярности различных видов спорта среди жителей городов-миллионников. По данным ведомства, сообщает  ИА «Высота 102»,  наблюдается  рост популярности городов, в которых будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, включая город Волгоград. Респонденты, назвавшие направления в города-миллионники, указали посещение футбольных матчей в качестве цели поездки. Причем предпочтения мужчин и женщин в этом вопросе совпали: футбол занимает первое место как у мужчин (70%), так и у женщин (56%). Большинство поездок на спортивные мероприятия – 73% – участники...
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Происшествия 15.02.2018 16:22

Жители частного сектора на улице Каменец-Подольского в Красноармейском районе Волгограда с ужасом наблюдают, как дорогу заливают водные потоки. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», 12 февраля в их домах пропала вода. Накануне сотрудники «Водоканала» вроде бы устранили течь, по словам горожан, «с помощью чопиков», однако произошла другая беда – сорвало кран. В результате вода так и не появилась в домах, зато бурными потоками вырвалась на улицу. «Сегодня мы целый день ждали, когда приедут коммунальщики, чтобы починить этот кран, но безуспешно: в «Водоканале» нам постоянно твердили – ждите. Ждем до сих пор». Между тем, вода продолжает заливать улицу, по...
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Астрахань 15.02.2018 16:03

Экс-министр Астраханской области оставил два села без питьевой воды Сегодня в Астраханском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы в отношении бывшего экс-министра ЖКХ Астраханской области Виктора Яковлева. Как сообщает ИА «Астрахань 24»,  в ноябре прошлого года суд признал его виновным в двух эпизодах преступления и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В итоге суд оставил приговор в отношении экс-министра ЖКХ Виктора Яковлева без изменения, он вступил в законную силу. С  2011 по 2013 год Яковлев полностью расплатился с подрядчиками, зная, что они не выполнили обязательства по контрактам в рамках государственной программы «Чистая вода» по строительству, реконструкции очистных и водопроводных сооружений, разводящих сетей водопровода в селах Икряное и Маячное. При этом...
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Общество 15.02.2018 15:10

Москва отправит в Волгоград 33 чешских трамвайных вагона Московские специалисты отремонтировали для Волгограда 33 чешских трамвайных вагона.  Об этом заявил сегодня председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на заседании профильного комитета регионального заксобрания. Об этом сообщает ИА «Высота 102». С эксплуатацией, уверен Васильев, сложностей не возникнет:  запчасти практически идентичны с «начинкой»  наших чешских трамваев. На линии выйдут  16  пар вагонов и один будет запасной. Помимо этого, в текущем году для Волгограда планируется закупить еще 20 трамваев. 
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Экономика 15.02.2018 15:08

Мост через Ахтубу в Волгоградской области доведут до ума на федеральный миллиард Председатель правительств России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении региону 990 млн рублей на второй пусковой комплекс через Ахтубу, сообщает ИА «Высота 102».  Как заявил сегодня на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы председатель регионального комитета транспорта, это финансирование позволит запустить движение по 4 полосам и сделать развязку на въезде в  Волжский в районе Металлургов. 
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Происшествия 15.02.2018 14:51

В Волгограде задержали верхушку и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм" по подозрению в крупном мошенничестве Дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, возбуждено в Волгограде в отношении руководителей и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе МВД РФ. Накануне в помещениях центра, а  также по местам жительства основных фигурантов прошли обыски. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ задержали почти все руководство косметологического центра - пять человек. В отношении них будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу. Принимаются меры по задержанию предполагаемого организатора этой мошеннической схемы - 62-летней жительницы Волгограда. Известно, что под...
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Выборы 15.02.2018 14:22

Время пошло: Волгоградский облизбирком представил бюллетень для регионального референдума Бюллетень для голосования по вопросу выбора часового пояса для Волгоградской области представлен сегодня в региональной избирательной комиссии, сообщает ИА «Высота 102». Первый в истории области всенародный референдум пройдет одновременно с выборами президента страны. День голосования назначен на 18 марта. Для голосования на референдуме будет изготовлено 1 миллион 885 тысяч 191 бюллетень, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ) - 259 тысяч 609 штук. Такое же количество бюллетеней поступит в регион и для голосования...
Прочитана: 1852 раз
Выборы 15.02.2018 14:15

В Волгоград прибыли наблюдатели ОБСЕ из Швеции и Германии Иностранные наблюдатели ОБСЕ будут находиться на территории Волгоградской области в период президентской предвыборной кампании и следить за ходом выборов 18 марта, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на заседании в волгоградском облизбиркоме, где присутствовали и представители СМИ, были представлены двое наблюдателей - они прибыли из Швеции и Германии.  Известно, что Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправила по два своих долгосрочных наблюдателя практически во все регионы России. Сотрудники сначала прошли инструктаж в Москве. Всего (БДИПЧ) ОБСЕ собирается  направить  на российские выборы  500 наблюдателей.
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Расследования 15.02.2018 14:10

Главу и 11 членов ОПГ, занимавшихся наркоторговлей, Кировский районный суд приговорил совокупно  к 100 годам лишения свободы. Как сообщила ИА “Высота 102”  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, их признали виновными в сбыте нескольких партий синтетических наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Главой группы, созданной летом 2013 года, был 26-летний житель Сочи. В нее входили девять мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, 21-летняя девушка и 41-летняя женщина. “Синтетику” они привозили из Краснодарского края. В Волгограде ее фасовали  в арендованной квартире  в Кировском районе,  а затем через сеть “закладок” распространяли по городу. С покупателями преступники общались по мобильным...
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Расследования 15.02.2018 14:05

Вступило в законную силу решение Волжского городского суда Волгоградской области о взыскании компенсации морального вреда за травму, полученную ребенком в контактном зоопарке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, мама привела дочку в контактный зоопарк, расположенный в одном из торговых центров,  и оставила ее там, купив  еды для корма кроликов. Когда через 40 минут женщина забрала ребенка, то заметила, что ребенок себя плохо чувствовал, был бледен, пил много воды, а на плече у дочки была кровавая царапина. Оказалось, что, когда девочка проходила мимо клетки с обезьяной, та,  увидев еду, схватила девочку за плечо. По словам мамы, смотритель зоопарка не...
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Экономика 15.02.2018 13:28

Волжский готов выделить дополнительно 15 миллионов рублей бюджетникам на приобретение жилья Внесение изменений в городской бюджет текущего года и на плановый период 2019-2020 годов стало  единственным вопросом повестки дня прошедшего накануне заседания постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Волжской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, проектом документа «О внесении изменений в Решение Волжской городской думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрацией города было предложено увеличить доходы бюджета на 2018 год на 15 млн рублей. Это стало возможным в результате корректировки  налоговых доходов...
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Экономика 15.02.2018 13:22

На руднике Гремячинского ГОКа завершается переоснащение скипового ствола Переоснащение скипового ствола завершается на руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».  Первоначально стволы рудника Гремячинского ГОКа были оснащены временным оборудованием, необходимым для  проходки  вертикальных стволов. Проходческая бригада горно-подготовительного участка рудника «ЕвроХим-ВолгаКалий» целеустремленно движется к завершению строительства ствола. Период переоснащения  скипового ствола рудника с временного на постоянное оборудование вступил в завершающую фазу. В январе выполнена навеска направляющих канатов, завешен в стволе первый скип – сосуд для выдачи руды с отметки -1085м на поверхность, емкостью 55 тонн (40 м3) руды. После навески второго подъемного сосуда (скипо-клети) и...
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Выборы 15.02.2018 13:17

В Волгограде расширен перечень избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления администрации Волгограда, соответствующие решения были приняты районными ТИК. Так, в день голосования по выборам президента проведения референдума  по времени в городе-герое откроются участки в областном клиническом госпитале ветеранов войн, в больнице №25, в клинической областной больнице №1, в клинической больнице №15, в больнице №16, в больнице №24, в больнице №22, в волгоградском областном перинатальном центре №2. Также голосование пройдет в СИЗО №4 и в СИЗО №1, на АО «Каустик», на железнодорожном вокзале. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что, согласно...
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