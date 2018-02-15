В Волгограде затопило целую улицу







Жители частного сектора на улице Каменец-Подольского в Красноармейском районе Волгограда с ужасом наблюдают, как дорогу заливают водные потоки. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», 12 февраля в их домах пропала вода. Накануне сотрудники «Водоканала» вроде бы устранили течь, по словам горожан, «с помощью чопиков», однако произошла другая беда – сорвало кран. В результате вода так и не появилась в домах, зато бурными потоками вырвалась на улицу. «Сегодня мы целый день ждали, когда приедут коммунальщики, чтобы починить этот кран, но безуспешно: в «Водоканале» нам постоянно твердили – ждите. Ждем до сих пор». Между тем, вода продолжает заливать улицу, по которой и до этого потопа из-за ледяных торосов ни проехать, ни пройти было невозможно. Теперь, когда на дорогу вылились тонны воды, можно лишь представить, что будет с улицей, когда потоки и ручейки схватятся морозом.



