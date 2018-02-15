









Сегодня же около половины девятого вечера под домашний арест из-под стражи отпустили гендиректора Наталью Колпикову. Еще через 50 минут аналогичное решение было принято в отношении кредитного специалиста Натальи Новиковой.

Сотрудница центра красоты и здоровья "Бьюти тайм" И.Аллямова, которая выполняла функции координатора, пробудет под домашним арестом до 6 апреля. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", такое решение принял Центральный районный суд Волгограда, где рассматривалась мера пресечения ей и ее коллегам по "косметическому бизнесу". Следователь, между тем, просил арестовать гражданку Аллямову до 6 апреля. Прокуратура настаивала на продлении ареста на 72 часа. Напомним, руководство и работников скандального центра подозревают в крупном мошенничестве. По имеющейся информации, в "Бьюти тайм" был налажен процесс хищения денежных средств клиентов под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. По версии следствия, людей приглашали на бесплатную диагностику, убеждали в том, что у них есть опасные заболевания, после чего предлагали схему лечения, не имеющего ничего общего с медициной, а также вводили в заблуждение относительно заключения договора и фактической стоимости услуг. В результате люди подписывались на выплаты сотен тысяч рублей. Количество пострадавших может превышать тысячу человек. Сегодня же Центральный районный суд Волгограда примет решение о мере пресечения и для нескольких других сотрудников центра.