Москва отправит в Волгоград 33 чешских трамвайных вагона

Сегодня в Астраханском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы в отношении бывшего экс-министра ЖКХ Астраханской области Виктора Яковлева. Как сообщает ИА «Астрахань 24», в ноябре прошлого года суд признал его виновным в двух эпизодах преступления и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В итоге суд оставил приговор в отношении экс-министра ЖКХ Виктора Яковлева без изменения, он вступил в законную силу. С 2011 по 2013 год Яковлев полностью расплатился с подрядчиками, зная, что они не выполнили обязательства по контрактам в рамках государственной программы «Чистая вода» по строительству, реконструкции очистных и водопроводных сооружений, разводящих сетей водопровода в селах Икряное и Маячное. При этом...