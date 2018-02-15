Век воли не видать: в Волгограде суд вынес приговор 12 наркоторговцам

Главу и 11 членов ОПГ, занимавшихся наркоторговлей, Кировский районный суд приговорил совокупно к 100 годам лишения свободы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их признали виновными в сбыте нескольких партий синтетических наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Главой группы, созданной летом 2013 года, был 26-летний житель Сочи. В нее входили девять мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, 21-летняя девушка и 41-летняя женщина. “Синтетику” они привозили из Краснодарского края. В Волгограде ее фасовали в арендованной квартире в Кировском районе, а затем через сеть “закладок” распространяли по городу. С покупателями преступники общались по мобильным телефонам. Известно, что менее чем за два месяца торговли дурманящим зельем злоумышленники “заработали” около 8,5 миллионов рублей.

Большая часть участников ОПГ (10 человек) были задержаны на территории Волгограда и области. Самого организатора с помощником сотрудники правоохранительных органов “взяли” в Сочи. Во время обыска в съемной квартире правоохранители нашли более килограмма наркотиков.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники волгоградского УМВД. Сообщается также, что свою вину в преступлениях частично признали семеро наркоторговцев, организатор и еще четыре человека заявили о своей невиновности. В результате сам главарь преступной группировки получил 15 лет колонии строгого режима.

Сроки наказания остальных участников колеблются от 5 лет 10 месяцев до 14 лет колонии общего или строгого режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.