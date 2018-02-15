Вступило в законную силу решение Волжского городского суда Волгоградской области о взыскании компенсации морального вреда за травму, полученную ребенком в контактном зоопарке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, мама привела дочку в контактный зоопарк, расположенный в одном из торговых центров, и оставила ее там, купив еды для корма кроликов. Когда через 40 минут женщина забрала ребенка, то заметила, что ребенок себя плохо чувствовал, был бледен, пил много воды, а на плече у дочки была кровавая царапина. Оказалось, что, когда девочка проходила мимо клетки с обезьяной, та, увидев еду, схватила девочку за плечо. По словам мамы, смотритель зоопарка не обработал рану, предложив лишь денег на приобретение мази. Ребенок же после посещения зоопарка попал в больницу с высокой температурой и ухудшением самочувствия, девочке были сделаны прививки от бешенства и столбняка. Мама просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф за то, что администрация зоопарка не обеспечила безопасные условия для посетителей. Представитель владельца зоопарка просил отказать в удовлетворении исковых требований. Так, по словам ответчика, маме ребенка были предоставлены все документы на животного с подтверждением всех имеющихся у нее прививок. Решением суда заявленные истцом требования были удовлетворены частично: так, владелец контактного зоопарка должен выплатить 10 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей за отказ от добровольного урегулирования спора. Данное решение было обжаловано стороной ответчика в апелляционном порядке, однако оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.



