Бюллетень для голосования по вопросу выбора часового пояса для Волгоградской области представлен сегодня в региональной избирательной комиссии, сообщает ИА «Высота 102». Первый в истории области всенародный референдум пройдет одновременно с выборами президента страны. День голосования назначен на 18 марта.













Для голосования на референдуме будет изготовлено 1 миллион 885 тысяч 191 бюллетень, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ) - 259 тысяч 609 штук. Такое же количество бюллетеней поступит в регион и для голосования на выборах президента РФ. Бланки будут отличаться по цвету. На бюллетень для референдума нанесут тангирную сетку голубого цвета, а на "президентский" - зеленого. В качестве дополнительной защиты члены участковых избирательных комиссий за три дня до голосования наклеят на каждый бланк специальную защитную марку, а ответственные лица заверят бюллетень подписями и печатью.

Напомним, что процедура подготовки и назначения референдума в Волгоградской области стала следствием постоянных споров сторонников перевода стрелок на час вперед и тех, кого устраивает то, что регион живет по одному времени с Москвой.