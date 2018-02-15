На руднике Гремячинского ГОКа завершается переоснащение скипового ствола









Переоснащение скипового ствола завершается на руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Первоначально стволы рудника Гремячинского ГОКа были оснащены временным оборудованием, необходимым для проходки вертикальных стволов. Проходческая бригада горно-подготовительного участка рудника «ЕвроХим-ВолгаКалий» целеустремленно движется к завершению строительства ствола. Период переоснащения скипового ствола рудника с временного на постоянное оборудование вступил в завершающую фазу. В январе выполнена навеска направляющих канатов, завешен в стволе первый скип – сосуд для выдачи руды с отметки -1085м на поверхность, емкостью 55 тонн (40 м3) руды.

После навески второго подъемного сосуда (скипо-клети) и хвостовых канатов в скиповом стволе и на подъемной машине ствола начнутся пусконаладочные работы.

Параллельно с горнопроходческими работами в скиповом стволе продолжаются работы по доводке комплекса надшахтных зданий на поверхности, в руднике по сооружению объектов околоствольного двора, строительству подземных камер служебного назначения, пластовых выработок, необходимых для развития рудника.