В Волгограде 100-летие Красной Армии встретят в "сверкании штыков"









Выставка под названием "В сверкании штыков и орудийном громе...", посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, готовится к открытию в Мемориально-историческом музее Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", экспозиция, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, примет первых посетителей за два дня до юбилейной даты. Днем рождения Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. На выставке можно будет узнать всю историю РККА с момента ее создания до окончания Великой Отечественный войны. Разделы экспозиции последовательно рассказывают о зарождении советских Вооруженных сил, о создании отрядов Красной Гвардии для защиты завоеваний революции. Документы и фотографии поведают посетителям о непростом периоде становления Красной Армии, о прошедших закалку гражданской войной, различными военными конфликтами солдатах и офицерах и, конечно, героизме и мужестве красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

Вековую историю Красной Армии, каждый ее этап сотрудники музея проиллюстрировали не только историческими фотографиями и документами, но и образцами обмундирования, вооружения и снаряжения, нагрудными знаками из фондов музея-заповедника "Сталинградская битва". Среди них такие артефакты, как зимний полетный шлем одного из участников Советско-финской войны, парадный китель советского военачальника, маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, бронежилет-кираса саперно-штурмовых подразделений Красной Армии, пистолет-пулемет Шпагина и другие не менее интересные экспонаты.



