







Индивидуальному предпринимателю - владельцу отеля "Галерея парк Волгоград" - удалось избежать штрафных санкций за продажу номеров в период проведения ЧМ-2018 по "космическим" ценам, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, владельца отеля привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (Нарушение порядка ценообразования) в конце января текущего года, но решение в законную силу еще не вступило. По сведениям информагентства, учитывая, что предприниматель ранее к административной ответственности не привлекался, на первый раз суд ограничился вынесением ему предупреждения. В случае, если отель поймают на нарушениях повторно, то крупных штрафов больше избежать не удастся. Напомним, что в ходе проверки было обнаружено, что отель "Галерея парк Волгоград" продавал "президентский" номер за 130 тысяч рублей, что в 20 раз (!) превышает его стоимость сегодня. Стандартные номера и вовсе в июне следующего года предлагалось купить за цену, в 30 раз превышающую сегодняшнюю плату.

Производства по факту завышения цен на время чемпионата по футболу также возбуждены в отношении владельцев гостиниц "Сталинград", "Лайт отель", "Лукоморье" и "Астория". Начата процедура привлечения их к административной ответственности. Кроме того, сейчас в работе находятся материалы проверки еще четырех гостиниц по признакам нарушения установленного порядка ценообразования.

Роспотребнадзор напоминает отельерам, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость (в зависимости от категории средства размещения), которая установлена правительством Российской Федерации. Управлением на постоянной основе проводится мониторинг ценовой политики при предоставлении гостиничных услуг на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Волгограде.



