



Из 138 обследованных с начала февраля в Волгограде территорий около многоквартирных домов нарушения при уборке снега выявлены почти в половине случаев (40%). Об этом сегодня журналистам в ходе брифинга сообщили представители инспекции госсжилнадзора области, сообщает ИА "Высота 102". Серьезные огрехи в работе УК в период снепопада и дальнейшего обледенения дорог и тротуаров зафиксированы в Центральном, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. «К сожалению, управляющие компании не смогли в полном объеме убрать осадки, что и привело к образованию наледи, с которой до марта мы с вами, к сожалению, ничего не сделаем», - констатировала заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора региона.













Тем не менее, надзорное ведомство по итогам проведенных проверок выдало 15 управляющим компаниям предписания с требованием устранить выявленные нарушения. Административное наказание за плохо убранные дворовые территории светит нескольким УК. Это ООО «Южные районы Волгограда» («ЮРВ»), ООО «АРС», ООО «Уютный город» и ООО «Ангарская». Организациям грозят существенные штрафы за нарушение лицензионных требований – в сумме до 250 тысяч рублей.

Замруководителя инспекции Госжилнадзора Татьяна Гордеева разъяснила, в каких случаях и какие претензии по качеству уборки двора могут предъявлять жители к управляющей компании. Так, если земельный участок, на котором стоит дом, прошел кадастровый учет и входит в состав общего имущества, то УК в полном объеме отвечает за расчистку входов во двор, пешеходных дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов. «Технические нормативы по уборке двора предполагают уборку снега под лопату или под скребок. То есть недостаточно, чтобы снег был притоптан и присыпан песком. Нормативы говорят о том, что снег должен быть убран. Наледь необходимо обрабатывать противогололедными составами или песко-соляной смесью», - пояснила Татьяна Гордеева.

Отрезок пути рядового волгоградца от границы жилого двора и до остановки общественного транспорта уже находится в зоне ответственности муниципалитета. Если за конкретную территорию в рамках муниципального заказа отвечает МБУ «ЖКХ», то качество его работы должны проверять административно-технические отделы, действующие при администрациях районов Волгограда. Если территория находится не в зоне ответственности муниципального учреждения, то ответственность за качество ее уборки несет лично глава администрации района.



