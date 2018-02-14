









Смотрите сегодня в программе: инспекторы Госжилнадзора по Волгоградской области верят, что эффективно наблюдают за зимней работой управляющих организаций. Ледниковый период: жители Волгограда платят, но не видят результатов оказания услуг по очистке внутриквартальных дорог. Переполох на улице, где стоит здание регионального главка МВД: что случилось на самом деле, официально полиция не комментирует. Союз похоронных организаций и крематориев инициировал совещание: в Волгограде обсудили грядущие изменения в законе о погребении.

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