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Расследования
 14.02.2018 17:05

В Волгоградской области разорившаяся бизнесвумен решила жить без долгов после продажи имущества

Складского помещения, которое использовалось когда-то для собственного дела, лишилась за долги жительница Жирновска. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала банку более семи миллионов рублей. Известно, что ранее она занималась бизнесом, но после потери дела не смогла рассчитаться с долгами. Недавно у нее было арестовано нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома. Когда-то она использовала его как склад. После истечения 10-дневного срока помещение продали чуть более чем за 3,5 миллиона рублей. Деньги переведены банку. Меры принудительного взыскания в отношении женщины продолжаются. Известно, что сейчас она активно агитирует своих друзей и знакомых за жизнь без долгов и кредитов. 

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Аналитика 14.02.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: инспекторы Госжилнадзора по Волгоградской области верят, что эффективно наблюдают за зимней работой управляющих организаций. Ледниковый период: жители Волгограда платят, но не видят результатов оказания услуг по очистке внутриквартальных дорог. Переполох на улице, где стоит здание регионального главка МВД: что случилось на самом деле, официально полиция не комментирует. Союз похоронных организаций и крематориев инициировал совещание: в Волгограде обсудили грядущие изменения в законе о погребении.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00...
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Происшествия 14.02.2018 17:50

Более трех десятков граждан Узбекистана, не имеющих  разрешений на работу в России, были задержаны  в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102”  в региональном главке МВД, это стало результатом  совместного рейда полицейских и сотрудников УФСБ. Граждан соседней страны доставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для проверки и установления личности. Сейчас правоохранители ищут их работодателя. 
Прочитана: 2048 раз
Общество 14.02.2018 17:48

Госжилнадзор предлагает жителям Волгограда смириться до весны с обледеневшими дорогами во дворах Из 138 обследованных с начала февраля в Волгограде территорий около многоквартирных домов нарушения при уборке снега выявлены почти в половине случаев (40%). Об этом сегодня журналистам в ходе брифинга сообщили представители инспекции госсжилнадзора области, сообщает ИА "Высота 102". Серьезные огрехи в работе УК в период снепопада и дальнейшего обледенения дорог и тротуаров зафиксированы  в Центральном, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. «К сожалению, управляющие компании не смогли в полном объеме убрать осадки, что и привело к образованию наледи, с которой до марта  мы с вами, к сожалению, ничего не сделаем», - констатировала заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора региона.  ...
Прочитана: 2931 раз
Общество 14.02.2018 17:26

Два сайта, содержащих подробную информацию о способах уклонения от воинских обязанностей путем симуляции болезни, закрыты в Волгограде по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решения Красноармейского районного суда, информация на данных ресурсах  по требованию районного прокурора признана запрещенной к распространению на территории РФ. В материалах дела отмечается, что публикация таких "советов", согласно российскому законодательству, является уголовно наказуемым деянием. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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Общество 14.02.2018 17:06

В Волгограде в День влюбленных задумались о будущем похоронного дела в России Грядущие изменения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, перспективы развития этой сферы услуг в муниципальных образованиях РФ сегодня стали основными вопросами на совещании, которое состоялось в Волгограде по инициативе Союза похоронных организаций и крематориев, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обсуждении этой специфической темы приняли представители администрации Волгограда и области, Волжского, региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли, депутаты и общественники. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, которая задала тон дискуссии, в 2017 году президент поставил задачу повысить в России качество и доступность сферы ритуальных услуг, и скоро законопроект о погребении и...
Прочитана: 3877 раз
Расследования 14.02.2018 16:54

До 19 апреля продлен срок ареста учредителя ООО “Спецэмаль” Николая Дубовикова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная инстанция утвердила такое решение суда Центрального района. Дубовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.  По версии следствия, он вместе с  генеральным директором ЗАО “Юниж-Строй”  при помощи подложных договоров о долевом участии похитили у людей и организаций более 53 миллионов рублей.
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Выборы 14.02.2018 15:43

В Волгограде перед выборами президента «политкомиссарами» назначили 9 депутатов Получил широкую известность в узких политических кругах Волгограда список депутатов, которым доверили наведение порядка в районах города к выборам главы государства. Как стало известно ИА «Высота», в число «счастливчиков» попали 9 народных избранников, из которых пятеро – представители городской думы, остальные – региональные парламентарии. Перед фактом «слуг народа» поставила партия, которая поручила им не контролировать, но поддерживать местные предвыборные штабы в части активизации кампании, причем не только президентской, но и по референдуму. Цель повлиять на волеизъявление граждан не стоит, напротив – думцам поручено не допустить перегибов на местах от особо рьяных штабистов. Переусердствовать нельзя, поскольку...
Прочитана: 7212 раз
Общество 14.02.2018 15:25 (Обновлено: 14.02.2018 15:33)

Участкового из Волгоградской области наградили за спасение на пожаре пожилой женщины Медаль “За смелость во имя спасения” вручили участковому из Михайловки Сергею Ивину, который вывел из огня пожилую женщину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе минувшего года старший лейтенант полиции Ивин заметил пожар в одном из частных домов. Он сообщил о возгорании пожарным, а сам бросился на помощь. Во дворе горящего дома он увидел мужчину, который пытался справиться с огнем. Тот рассказал полицейскому, что в здании остались его пожилые родители.  Недолго думая, страж порядка вошел в горящий дом и успел  вывести из него пожилую женщину. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось....
Прочитана: 1440 раз
Экономика 14.02.2018 14:40

Нефтяники эффективно взаимодействуют с Волгоградской областью Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральной директор АО «РИТЭК» Николай Николаев встретился с сотрудниками ТПП «Волгограднефтегаз» и подрядных компаний, представителями общественных и политических организаций и главами районов Волгоградской области, которым рассказал об основных итогах работы компании ЛУКОЙЛ, ее дочерних обществ в прошлом году и о планах на ближайшую перспективу. Участие в мероприятии также принял заместитель Губернатора Волгоградской области Александр Блошкин. Важнейшей составляющей корпоративной стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» является развитие производственных и социальных программ на территориях деятельности.  Волгоградская область – ключевой регион Компании, где представлен весь цикл бизнес-сегментов от...
Прочитана: 1836 раз
Спорт 14.02.2018 14:17

В Волгограде олимпийский вид спорта "обидели" строители ГДЮЦа Без специальной разметки площадки  - важного элемента игры в бадминтон - могут остаться воспитанники спортивной секции ГДЮЦа, сообщает ИА «Высота 102». Юные бадминтонисты с нетерпением ждут окончания реконструкции детско-юношеского центра, но на сегодняшний день беспокойство тренерского состава вызывает факт странного отношения к нуждам олимпийского вида спорта. В редакцию ИА «Высота 102» обратился Денис Самыгин, который на общественных началах работает в секции бадминтона ГДЮЦа (пока секция базируется в гимназии №5 Ворошиловского района). Тренер рассказал о том, что обновленный спортзал детского центра на улице Краснознаменской  может оказаться бесполезным для бадминтонистов. «В январе 2018 года в ходе общения со...
Прочитана: 5169 раз
Происшествия 14.02.2018 14:15

Трамвай и внедорожник “Mercedes” не поделили дорогу в Волгограде Авария с участием трамвая и немецкого внедорожника произошла сегодня днем в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы,  ДТП случилось  на трамвайном переезде  на пересечении улиц имени Буханцева и Новоузенской.  Как уточнили информагентству в пресс-службе МУП “МЭТ”, инцидент произошел в 12:37. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, после посадки пассажиров на остановке трамвай подал сигнал и начал движение. Водитель внедорожника решил проскочить перед электротранспортом. В результате происшествия на участке было прервано трамвайное сообщение. Трамваи  №№1, 3, 4 и 5 двигались по измененным маршрутам. Их движение по обычному пути возобновилось в 13:32. Фото: Никита Ивченко
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Общество 14.02.2018 13:31 (Обновлено: 14.02.2018 14:07)

К проектированию офиса врача общей практики, который должен появиться в хуторе Логовский, приступают к Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на проектные работы в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 600 тысяч рублей. Всего же примерная стоимость строительства будущего офиса составляет около 15 миллионов рублей, одноэтажное здание соберут из быстровозводимых конструкций, используя в том числе сэндвич-панели. Площадь офиса составит около 200 квадратных метров, он рассчитан на 50 посещений в смену. В помещении предусмотрены кабинеты врача общей практики, медсестры, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет восстановительного лечения,...
Прочитана: 1762 раз
Общество 14.02.2018 13:30

У волгоградского ГИБДД появился новый начальник Полковник полиции Андрей Рибун возглавил отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сегодня его представил подчиненным  начальник волгоградского УМВД России полковник полиции Алексей Гусев.  Про  нового начальника городского отдела известно, что он отдал службе в органах правопорядка 26 лет.  Занимал различные должности в госавтоинспекции. С прошлого года  возглавлял отдел организационно-аналитической работы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
Прочитана: 4206 раз
Происшествия 14.02.2018 12:56 (Обновлено: 14.02.2018 12:57)

Женщину с маленьким ребенком решил вытравить из дома на двух хозяев в Николаевском районе Волгоградской области их сосед. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, долгое время  мужчина жил там один. Его соседкой числилась пожилая женщина, которая  на деле жила у родственников. После смерти старушки  половина дома досталась ее 32-летней внучке. Та переехала в бывшее жилье бабушки  вместе с маленьким ребенком. Недовольный таким оборотом событий  мужчина постоянно конфликтовал с новой соседкой. А вечером 14 декабря он заткнул дымоход печи соседки ветошью, и   помещение стало наполнятся угарным газом. Испугавшись за жизнь ребенка и свою собственную,  женщина заявила на соседа...
Прочитана: 1828 раз
Происшествия 14.02.2018 12:11

В центре Волгограда на час была перекрыта улица Краснознаменская Примерно на час была полностью перекрыта для движения транспорта и частично для прохода пешеходов улица Краснознаменская в Центральном районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, полицейское оцепление вокруг регионального главка МВД  выставили  около 11 часов. Трамваи и автомобили остановили  на месте пересечения улиц Краснознаменской и Глубокоовражной. Автотранспорт также заворачивали на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й дивизии НКВД. Для пешеходов была перекрыта часть дороги от здания цирка до пешеходного перехода на перекрестке Краснознаменской и Глубокоовражной. Открыта была только пешеходная зона со стороны городского парка. Движение транспорта возобновилось в 11:55. По предварительным данным, улицу перекрыли из-за подозрительного предмета, обнаруженного...
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