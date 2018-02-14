Складского помещения, которое использовалось когда-то для собственного дела, лишилась за долги жительница Жирновска. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала банку более семи миллионов рублей. Известно, что ранее она занималась бизнесом, но после потери дела не смогла рассчитаться с долгами. Недавно у нее было арестовано нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома. Когда-то она использовала его как склад. После истечения 10-дневного срока помещение продали чуть более чем за 3,5 миллиона рублей. Деньги переведены банку. Меры принудительного взыскания в отношении женщины продолжаются. Известно, что сейчас она активно агитирует своих друзей и знакомых за жизнь без долгов и кредитов.