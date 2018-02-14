Участкового из Волгоградской области наградили за спасение на пожаре пожилой женщины





Медаль “За смелость во имя спасения” вручили участковому из Михайловки Сергею Ивину, который вывел из огня пожилую женщину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе минувшего года старший лейтенант полиции Ивин заметил пожар в одном из частных домов. Он сообщил о возгорании пожарным, а сам бросился на помощь. Во дворе горящего дома он увидел мужчину, который пытался справиться с огнем. Тот рассказал полицейскому, что в здании остались его пожилые родители. Недолго думая, страж порядка вошел в горящий дом и успел вывести из него пожилую женщину. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Сам Сергей с травмами и ожогами был доставлен в больницу.

Вручая полицейскому заслуженную награду, начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко отметил его смелость и самоотверженность



