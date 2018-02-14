Нефтяники эффективно взаимодействуют с Волгоградской областью

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральной директор АО «РИТЭК» Николай Николаев встретился с сотрудниками ТПП «Волгограднефтегаз» и подрядных компаний, представителями общественных и политических организаций и главами районов Волгоградской области, которым рассказал об основных итогах работы компании ЛУКОЙЛ, ее дочерних обществ в прошлом году и о планах на ближайшую перспективу. Участие в мероприятии также принял заместитель Губернатора Волгоградской области Александр Блошкин.

Важнейшей составляющей корпоративной стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» является развитие производственных и социальных программ на территориях деятельности. Волгоградская область – ключевой регион Компании, где представлен весь цикл бизнес-сегментов от разведки и добычи углеводородов до производства электро- и тепловой энергии, а также успешно реализуются лучшие традиции ЛУКОЙЛа при поддержке Администрации Волгоградской области.

АО «РИТЭК» — крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие ЛУКОЙЛа в Волгоградской области — ежегодно проводит встречи руководства компании с трудовыми коллективами для подведения итогов и обсуждения перспектив развития производственной деятельности.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», во встрече, которая прошла накануне в Котово Волгоградской области, приняли участие около 180 человек.

Выступая на встрече, заместитель Губернатора Александр Блошкин рассказал о достижениях волгоградского региона и подчеркнул, что компания «ЛУКОЙЛ» является стратегическим партнером области.













Николай Николаев сообщил об эффективных результатах работы ЛУКОЙЛа в минувшем году,которым, в немалой степени, способствовало разумное планирование. Так, руководство компании рассчитывало свои действия, исходя из стоимости нефти в 35 долларов за баррель, а увеличение ее цены еще на 20 долларов обеспечило задел на будущее. Рост цены также нивелировал снижение объемов добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

Вице-президент ЛУКОЙЛа особо отметил соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018-2022 годы, подписанное минувшей осенью между администрацией региона и компанией. Как уже писало информагентство, документ предусматривает реализацию топливно-энергетических и инфраструктурных проектов на территории региона, а также развитие сотрудничества по целому ряду направлений: геологоразведке, добыче и переработке углеводородов, выработке и транспортировке тепловой и электроэнергии, производству нефтепромыслового оборудования, научно-техническому обеспечению нефтяной отрасли новыми технологиями

Отметим, что, реализуя предыдущие соглашения, ЛУКОЙЛ помог в благоустройстве многих объектов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов, автомобильных дорог, что в целом улучшило социальную инфраструктуру ряда районов региона.

Говоря о перспективах компании в Волгоградской области, Николай Николаев особо подчеркнул, что здесь у ЛУКОЙЛа есть объекты, представляющие все сферы деятельности компании: добыча и переработка нефти и газа, выработка тепла и электричества, а также сеть АЗС. Все предприятия вносят достойный вклад в общую копилку ЛУКОЙЛа.

В 2016-2017 годах в регионе были открыты 13 нефтяных и 8 газовых залежей. А извлекаемые запасы нефти увеличились на 800 тысяч тонн, газа – на 1,7 млрд. кубометров. Развитие геофизики и новые разработки ученых дают возможность находить полезные ископаемые и добывать их там, где раньше сделать это было невозможно.

«Уникальная установка, разработанная учеными одного из волгоградских предприятий, позволит извлекать из недр нефть, по густоте не уступающую солидолу, которую лопатой грузить можно. Внедрение новой технологии станет революцией в нефтедобывающей сфере», –сказал Николай Николаев.

В этом году РИТЭК планирует завершить бурение перспективной и самой глубокой (6300 метров) скважины в регионе. Она находится в Старополтавском районе, на так называемой Ерусланской газоконденсатной структуре. Стоимость работ по ее сооружению составит около 2,5 миллиардов рублей. Для сравнения: глубина скважин на правом берегу Волги в основном колеблется от 2500 до 3000 метров, и их стоимость составляет около 100 миллионов. Если Ерусланская скважина оправдает возложенные на нее надежды, то добыча газа в районе выйдет на новый уровень и потребует развития соответствующей производственной инфраструктуры. Это, помимо прочего, создаст новые рабочие места. Скважины на Новодмитровском месторождении, расположенном между Быково и Николаевском, сейчас дают 250 тонн легкой нефти в сутки. Количество извлекаемых запасов нефти там оценивается в два миллиона тонн.













В завершении встречи Николай Николаев отметил стабильное развитие Волгоградской области и поблагодарил руководителей региона и районов области за эффективное взаимодействие в рациональном использовании природных ресурсов и в деятельности по охране окружающей среды, создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения.







