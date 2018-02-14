|Происшествия
|14.02.2018 14:15
Трамвай и внедорожник “Mercedes” не поделили дорогу в Волгограде
Авария с участием трамвая и немецкого внедорожника произошла сегодня днем в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось на трамвайном переезде на пересечении улиц имени Буханцева и Новоузенской.
Как уточнили информагентству в пресс-службе МУП “МЭТ”, инцидент произошел в 12:37. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, после посадки пассажиров на остановке трамвай подал сигнал и начал движение. Водитель внедорожника решил проскочить перед электротранспортом. В результате происшествия на участке было прервано трамвайное сообщение. Трамваи №№1, 3, 4 и 5 двигались по измененным маршрутам. Их движение по обычному пути возобновилось в 13:32.
Фото: Никита Ивченко
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы...
|Общество
|14.02.2018 17:26
Два сайта, содержащих подробную информацию о способах уклонения от воинских обязанностей путем симуляции болезни, закрыты в Волгограде по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решения Красноармейского районного суда, информация на данных ресурсах по требованию районного прокурора признана запрещенной к распространению на территории РФ. В материалах дела отмечается, что публикация таких "советов", согласно российскому законодательству, является уголовно наказуемым деянием. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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|Общество
|14.02.2018 17:06
Грядущие изменения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, перспективы развития этой сферы услуг в муниципальных образованиях РФ сегодня стали основными вопросами на совещании, которое состоялось в Волгограде по инициативе Союза похоронных организаций и крематориев, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обсуждении этой специфической темы приняли представители администрации Волгограда и области, Волжского, региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли, депутаты и общественники. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, которая задала тон дискуссии, в 2017 году президент поставил задачу повысить в России качество и доступность сферы ритуальных услуг, и скоро законопроект о погребении и...
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|Расследования
|14.02.2018 17:05
Складского помещения, которое использовалось когда-то для собственного дела, лишилась за долги жительница Жирновска. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала банку более семи миллионов рублей. Известно, что ранее она занималась бизнесом, но после потери дела не смогла рассчитаться с долгами. Недавно у нее было арестовано нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома. Когда-то она использовала его как склад. После истечения 10-дневного срока помещение продали чуть более чем за 3,5 миллиона рублей. Деньги переведены банку. Меры принудительного взыскания в отношении женщины продолжаются. Известно, что сейчас она активно агитирует своих...
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|Расследования
|14.02.2018 16:54
До 19 апреля продлен срок ареста учредителя ООО “Спецэмаль” Николая Дубовикова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная инстанция утвердила такое решение суда Центрального района. Дубовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с генеральным директором ЗАО “Юниж-Строй” при помощи подложных договоров о долевом участии похитили у людей и организаций более 53 миллионов рублей.
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|Выборы
|14.02.2018 15:43
Получил широкую известность в узких политических кругах Волгограда список депутатов, которым доверили наведение порядка в районах города к выборам главы государства. Как стало известно ИА «Высота», в число «счастливчиков» попали 9 народных избранников, из которых пятеро – представители городской думы, остальные – региональные парламентарии. Перед фактом «слуг народа» поставила партия, которая поручила им не контролировать, но поддерживать местные предвыборные штабы в части активизации кампании, причем не только президентской, но и по референдуму. Цель повлиять на волеизъявление граждан не стоит, напротив – думцам поручено не допустить перегибов на местах от особо рьяных штабистов. Переусердствовать нельзя, поскольку...
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|Общество
|14.02.2018 15:25 (Обновлено: 14.02.2018 15:33)
Медаль “За смелость во имя спасения” вручили участковому из Михайловки Сергею Ивину, который вывел из огня пожилую женщину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе минувшего года старший лейтенант полиции Ивин заметил пожар в одном из частных домов. Он сообщил о возгорании пожарным, а сам бросился на помощь. Во дворе горящего дома он увидел мужчину, который пытался справиться с огнем. Тот рассказал полицейскому, что в здании остались его пожилые родители. Недолго думая, страж порядка вошел в горящий дом и успел вывести из него пожилую женщину. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось....
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|Экономика
|14.02.2018 14:40
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральной директор АО «РИТЭК» Николай Николаев встретился с сотрудниками ТПП «Волгограднефтегаз» и подрядных компаний, представителями общественных и политических организаций и главами районов Волгоградской области, которым рассказал об основных итогах работы компании ЛУКОЙЛ, ее дочерних обществ в прошлом году и о планах на ближайшую перспективу. Участие в мероприятии также принял заместитель Губернатора Волгоградской области Александр Блошкин. Важнейшей составляющей корпоративной стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» является развитие производственных и социальных программ на территориях деятельности. Волгоградская область – ключевой регион Компании, где представлен весь цикл бизнес-сегментов от...
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|Спорт
|14.02.2018 14:17
Без специальной разметки площадки - важного элемента игры в бадминтон - могут остаться воспитанники спортивной секции ГДЮЦа, сообщает ИА «Высота 102». Юные бадминтонисты с нетерпением ждут окончания реконструкции детско-юношеского центра, но на сегодняшний день беспокойство тренерского состава вызывает факт странного отношения к нуждам олимпийского вида спорта. В редакцию ИА «Высота 102» обратился Денис Самыгин, который на общественных началах работает в секции бадминтона ГДЮЦа (пока секция базируется в гимназии №5 Ворошиловского района). Тренер рассказал о том, что обновленный спортзал детского центра на улице Краснознаменской может оказаться бесполезным для бадминтонистов. «В январе 2018 года в ходе общения со...
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|Общество
|14.02.2018 13:31 (Обновлено: 14.02.2018 14:07)
К проектированию офиса врача общей практики, который должен появиться в хуторе Логовский, приступают к Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на проектные работы в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 600 тысяч рублей. Всего же примерная стоимость строительства будущего офиса составляет около 15 миллионов рублей, одноэтажное здание соберут из быстровозводимых конструкций, используя в том числе сэндвич-панели. Площадь офиса составит около 200 квадратных метров, он рассчитан на 50 посещений в смену. В помещении предусмотрены кабинеты врача общей практики, медсестры, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет восстановительного лечения,...
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|Общество
|14.02.2018 13:30
Полковник полиции Андрей Рибун возглавил отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сегодня его представил подчиненным начальник волгоградского УМВД России полковник полиции Алексей Гусев. Про нового начальника городского отдела известно, что он отдал службе в органах правопорядка 26 лет. Занимал различные должности в госавтоинспекции. С прошлого года возглавлял отдел организационно-аналитической работы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
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|Происшествия
|14.02.2018 12:56 (Обновлено: 14.02.2018 12:57)
Женщину с маленьким ребенком решил вытравить из дома на двух хозяев в Николаевском районе Волгоградской области их сосед. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, долгое время мужчина жил там один. Его соседкой числилась пожилая женщина, которая на деле жила у родственников. После смерти старушки половина дома досталась ее 32-летней внучке. Та переехала в бывшее жилье бабушки вместе с маленьким ребенком. Недовольный таким оборотом событий мужчина постоянно конфликтовал с новой соседкой. А вечером 14 декабря он заткнул дымоход печи соседки ветошью, и помещение стало наполнятся угарным газом. Испугавшись за жизнь ребенка и свою собственную, женщина заявила на соседа...
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|Происшествия
|14.02.2018 12:11
Примерно на час была полностью перекрыта для движения транспорта и частично для прохода пешеходов улица Краснознаменская в Центральном районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, полицейское оцепление вокруг регионального главка МВД выставили около 11 часов. Трамваи и автомобили остановили на месте пересечения улиц Краснознаменской и Глубокоовражной. Автотранспорт также заворачивали на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й дивизии НКВД. Для пешеходов была перекрыта часть дороги от здания цирка до пешеходного перехода на перекрестке Краснознаменской и Глубокоовражной. Открыта была только пешеходная зона со стороны городского парка. Движение транспорта возобновилось в 11:55. По предварительным данным, улицу перекрыли из-за подозрительного предмета, обнаруженного...
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|Общество
|14.02.2018 12:04
Деятельность частного детского сада, работавшего с грубейшими нарушениями, приостановлена по иску прокурора Кировского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областное надзорное ведомство. Проверка установила, что частный детский сад «Веселый Улей» не имел лицензии. Персонал детского сада – 2 воспитателя и повар, работали без трудовых договоров и необходимых медицинских осмотров. Кроме того, в «Веселом Улье» отсутствовало место для прогулок детей, не имелось необходимых помещений для занятий с воспитанниками (музыкальный и физкультурный залы), отсутствовали сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная). Не соблюдался принцип групповой изоляции – более 20 детей разных возрастов находились в одном помещении. В настоящее время по иску...
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|Общество
|14.02.2018 11:51 (Обновлено: 14.02.2018 12:12)
Исковое заявление к ИП Франгуляну А.П. с требованием признать недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири» было подано управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. По итогам проверки было установлено, что отель на проспекте имени Маршала Жукова является четырехэтажным зданием, но не оборудован пассажирским лифтом, что является обязательным требованием для гостиницы, которая претендует на то, чтобы называться «трехзвездочной». В результате Дзержинский районный суд признал недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири».
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|Экономика
|14.02.2018 11:10 (Обновлено: 14.02.2018 13:03)
В 2017 году волгоградцы получили в банках 115,7 млрд рублей кредитов. Это на 28% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России. При этом ипотека выросла на 39,5%, объем выданных кредитов составил 25,1 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке в 2017 году снизилась до исторически минимального значения – 10,6% (в 2016 году – 12,5%). «Жителей Волгоградской области стимулирует брать кредиты, прежде всего, уменьшение стоимости заемных средств. Условия банковского кредитования смягчались на протяжении всего 2017 года вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Это позволило населению региона совершить покупки...
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Происшествия
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