Трамвай и внедорожник “Mercedes” не поделили дорогу в Волгограде





Авария с участием трамвая и немецкого внедорожника произошла сегодня днем в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось на трамвайном переезде на пересечении улиц имени Буханцева и Новоузенской.

Как уточнили информагентству в пресс-службе МУП “МЭТ”, инцидент произошел в 12:37. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, после посадки пассажиров на остановке трамвай подал сигнал и начал движение. Водитель внедорожника решил проскочить перед электротранспортом. В результате происшествия на участке было прервано трамвайное сообщение. Трамваи №№1, 3, 4 и 5 двигались по измененным маршрутам. Их движение по обычному пути возобновилось в 13:32.

Фото: Никита Ивченко