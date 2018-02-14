Получил широкую известность в узких политических кругах Волгограда список депутатов, которым доверили наведение порядка в районах города к выборам главы государства. Как стало известно ИА «Высота», в число «счастливчиков» попали 9 народных избранников, из которых пятеро – представители городской думы, остальные – региональные парламентарии. Перед фактом «слуг народа» поставила партия, которая поручила им не контролировать, но поддерживать местные предвыборные штабы в части активизации кампании, причем не только президентской, но и по референдуму. Цель повлиять на волеизъявление граждан не стоит, напротив – думцам поручено не допустить перегибов на местах от особо рьяных штабистов. Переусердствовать нельзя, поскольку в политсовете партии неоднократно повторяли установку вышестоящего руководства на проведение кристально чистой предвыборной кампании.

Само распределение – логичное и понятное по одним персоналиям, но несколько загадочное – по другим. Скорее всего, депутаты осознают, что включение их скромных персон в почетный список – это не поощрительный приз за работу, а проверка на прочность и возможность показать свои способности. Месячную путевку в предвыборный штаб Тракторозаводского района получили сразу двое депутатов – глава Волгограда Андрей Косолапов и региональный законодатель Владимир Ефимов.













Некоторую озадаченность в кулуарах власти вызвало закрепление депутата облдумы Руслана Шарифова за Кировским районом, к которому он, как нардеп по Советскому округу, отношения не имеет. В той же ситуации оказался и руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Алексей Волоцков, в зону ответственности которого в последний месяц перед выборами попал Центральный район Волгограда. Волоцков, как известно, уже не первый думский созыв представляет интересы краснооктябрьцев. Однако его родной район партийное руководство доверило другому депутату – Владлену Колесникову. Они оба – заместители главы города, но политический вес Владлена Колесникова, также избранного по Краснооктябрьскому району, по всей видимости, оказался солиднее. Можно считать переброску главного думского единоросса на новый «огневой рубеж» как тест на готовность к работе в незнакомой местности и при жестком дедлайне – шутки ли, до выборов остается чуть больше месяца. В экстремальных условиях народный избранник может показать свою жизнеспособность, а стало быть, и перспективность в свете грядущих осенью выборов в городскую думу, а может и «провалить» задание партии, что также не останется незамеченным. Вполне вероятно, что и для господина Шарифова такая неожиданная рокировка явится определенным испытанием на прочность и партийную верность.













В Ворошиловском районе ожидаемо «политкомиссаром» назначен городской депутат, отельер и ресторатор Алексей Зверев. В Дзержинском районе своих позиций не сдает зампредседателя Волгоградской облдумы Ирина Соловьева – иные кандидатуры на выполнение ответственного партзадания на данной территории представить себе сложно. В Советском районе ударником «предвыборного труда» на ближайший месяц назначен депутат гордумы Андрей Гимбатов. Удивительным на первый взгляд может показаться кадровое решение по Красноармейскому району, в котором за боевым духом и успехами предвыборного штаба проследит единственный из списка не единоросс – областной депутат Дмитрий Калашников, недавно назначенный на пост и.о.регионального лидера «Справедливой России». С одной стороны, может возникнуть вопрос, почему именно он, а с другой: ну, а кто, собственно, еще? Справороссы, как известно, официально поддержали кандидатуру Владимира Путина на выборах 18 марта.













Качество оказанной предвыборным штабам поддержки со стороны политкомиссаров оценят по достоинству уже утром 19 марта. После чего, вероятно, горизонт будущих выборов в Волгоградскую городскую думу, а через год и в областную, станет чуть ближе и яснее.



