Женщину с маленьким ребенком решил вытравить из дома на двух хозяев в Николаевском районе Волгоградской области их сосед. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, долгое время мужчина жил там один. Его соседкой числилась пожилая женщина, которая на деле жила у родственников. После смерти старушки половина дома досталась ее 32-летней внучке. Та переехала в бывшее жилье бабушки вместе с маленьким ребенком. Недовольный таким оборотом событий мужчина постоянно конфликтовал с новой соседкой. А вечером 14 декабря он заткнул дымоход печи соседки ветошью, и помещение стало наполнятся угарным газом. Испугавшись за жизнь ребенка и свою собственную, женщина заявила на соседа в полицию, а сама временно уехала из дома. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Тот признался в совершенном, и заявил, что все равно выживет соседей из дома. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Наказание по ней может достигать двух лет тюрьмы.



