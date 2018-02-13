Жители Волгоградской области стали брать больше кредитов и ипотеки





В 2017 году волгоградцы получили в банках 115,7 млрд рублей кредитов. Это на 28% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России. При этом ипотека выросла на 39,5%, объем выданных кредитов составил 25,1 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке в 2017 году снизилась до исторически минимального значения – 10,6% (в 2016 году – 12,5%).

«Жителей Волгоградской области стимулирует брать кредиты, прежде всего, уменьшение стоимости заемных средств. Условия банковского кредитования смягчались на протяжении всего 2017 года вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Это позволило населению региона совершить покупки так называемого отложенного спроса», – отметил заместитель управляющего отделением Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.

В целом кредитный портфель жителей региона за год вырос на 13% и 1 января 2018 года составил 157,6 млрд рублей.



