Бюджет Волгоградской области расплатится по долгам за новые детские сады и школу

Более 138 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиками в муниципалитетах, которые занимались строительством и реконструкцией объектов социальной, культурной и спортивной сферы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление администрации Волгоградской области, среди получателей субсидии – Волгоград, Старополтавский район и Урюпинск. Так, более 41 миллионов рублей выделено Волгограду для погашения долга за реконструкцию ГДЮЦ, около 47 миллионов рублей – за строительство школы в «Родниковой долине», почти 3,5 миллиона рублей – за строительство детского на ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе, около 3,8 миллиона рублей - за возведение детского сада №246 по ул. Даугавской,7 в Советском районе. Также почти 17 миллионов рублей выделено подрядчику за строительство бассейна в селе Старая Полтавка – около 16,8 миллиона рублей. Почти 26 миллионов рублей переведут в Урюпинск для погашения долга перед строителем центра культурного развития.



