По информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, уже в январе 2018 года на территории региона зарегистрировано 25 неблагополучных населенных пунктов по данному заболеванию. Кроме того, ежегодно растет количество лиц, пострадавших от укусов животных.

Справка. Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом. Профилактика этой опасной болезни - вакцинация домашних, бездомных и диких животных. Категория особого риска – охотники, чаще страдающие от укусов енотовидных собак и лисиц, признанных переносчиков бешенства. Все пострадавшие от укусов животными должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.



