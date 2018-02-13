В Волгоградской области снова снизили прожиточный минимум

Прожиточный минимум за четвертый квартал 2017 года в расчете на душу населения составил 8720 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации Волгоградской области, для трудоспособного населения его определили на уровне 9357 рублей, для пенсионеров – 7100 рублей, для детей – 8820 рублей. Величина прожиточного минимума за третий квартал была выше. Так, в расчете на душу населения она составляла 9019 рублей, для трудоспособного населения – 9665 рублей, для пенсионеров – 7313 рублей, для детей – 9219 рублей. При этом во втором квартале прошлого года прожиточный уровень был также выше, чем в третьем. Величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2017 года составляла 9464 рубля, для трудоспособного населения – 10146 рублей, для пенсионеров – 7670 рублей, для детей – 9664 рубля.

Справка. По данным Волгоградстата, за январь 2018 года инфляция в Волгоградской области сложилась на уровне 0,3%, тогда как за аналогичный период 2017 года – 0,9%.



