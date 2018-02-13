Отправить в отставку главу городского округа Серафимович предложил губернатору Андрею Бочарову прокурор Волгоградской области Максим Ершов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По поступившим сведениям, это связано с тем, что служащая в прошлом году сокрыла часть сведений о доходах и имуществе. Так, в декларации не был указан доход ее мужа примерно в 1,5 млн рублей. Эти деньги он выручил от продажи 15 земельных участков и здания кафе. При этом о данных сделках женщина знала - это подтверждают ее нотариально заверенные согласия на отчуждение имущества. А также то, что покупателем имущества был ее сын, а...