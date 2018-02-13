Разбойник из Волгоградской области раздал похищенные деньги бедным

К восьми годам колонии особого режима приговорил суд Ивана Чекмарева, признанного виновным в разбойном нападении и угоне автомобиля без цели хищения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам инстанции оставила в силе приговор, вынесенный неоднократно судимому мужчине Городищенским районным судом.

В апреле прошлого года мужчина в сильном подпитии угнал один автомобиль. А месяц спустя в рабочем поселке Новый Рогачик он стал очевидцем пожара. Увидев пламя, мужчина вошел в ближайшее кафе, собираясь предупредить посетителей и персонал о случившейся беде. Но, увидев, что в заведении есть только женщина-администратор, решил воспользоваться ситуацией. Угрожая женщине пневматическим пистолетом, он украл деньги, телевизор, три бутылки пива, две пачки с чипсами и ключи от машины, принадлежащей мужу работницы заведения. С места преступления он скрылся на угнанном авто. Похищенные деньги Чекмарев позже раздал нуждающимся.