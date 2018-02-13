«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

«Ростелеком», единственный исполнитель услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования. На данный момент смонтировано более половины систем видеонаблюдения. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP–камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

«Организация видеонаблюдения за выборами Президента - это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», – говорит Вице-Президент Артемий Прокопенко.



