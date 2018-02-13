Волгоградский алюминиевый завод ОК РУСАЛ подвел производственные итоги 2017 года

В 2017 году выпуск литейной продукции Волгоградского алюминиевого завода составил 44,5 тысяч тонн, что на 0,3% больше, чем в 2016 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, при этом значительно расширена номенклатура выпускаемой продукции за счет ввода в действие новой линии резки.

Результат производственной деятельности порошкового бизнеса стал выше на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 10,1 тысяч тонн. На предприятии отмечают, что в прошлом году была введено в действие новое оборудование – смеситель и размольная установка, что позволило не только расширить продуктовую линейку, но и существенно улучшить качественные характеристики продукции.

В 2017 году ВгАЗ на 21% увеличил также производство анодной массы. Общий объем этой продукции составил 45,8 тысяч тонн. По мнению руководства предприятия, такое значительное увеличение объема производства анодной массы связано не только с подготовкой к реализации проекта по запуску электролиза, но и с повышением уровня удовлетворенности потребителей.



