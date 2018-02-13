В Волгограде Комсомольский путепровод дал течь









Бывший подрядчик ремонта Комсомольского путепровода - ООО "Аваль-Строй" - проиграл муниципальному учреждению "Комдорстрой" иск с требованием устранить дефекты на мосту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Арбитражного суда Волгоградской области, компанию "Аваль-Строй" обязали за счет собственных средств в течение месяца со дня вступления решения в законную силу починить путепровод, который, как выяснилось, стал протекать. Согласно материалам дела, течь дали некоторые деформационные швы. В частности отмечается, что деформационные швы, расположенные в районе консолей балок пролетных строений на опорах 1,2,10,16 текут из-за того, что не завершены, а на остальных опорах из-за отсутствия герметичности также имеются протечки воды на ригеля опор. Есть проблемы и с гидроизоляцией - не обеспечено сопряжение дренажных трубок с гидроизоляцией на 11-м пролетном строении. Не пролиты мастикой и шатаются металлические листы, установленные на деформационных швах. На отдельных участках путепровода отслаиваются ремонтные смеси и окрасочное покрытие, зафиксированы и другие дефекты. У экс-подрядчика есть время на обжалование решения в апелляционной инстанции.

Ранее информагентство сообщало о том, что администрация Волгограда намерена обратиться в суд с иском к "Аваль-Строй" с требованием устранить недостатки в укладке дорожного полотна на мосту. В рамках текущей работы по контролю качества дорожного покрытия МУ "Комдорстрой" в конце 2017 года провело проверку на Комсомольском путепроводе, в ходе которой была выявлена колейность, достигающая 16 мм на отдельных участках. Тогда же в адрес ООО "Аваль-Строй" было направлено требование об устранении изъянов.

Напомним, что ООО "Аваль-Строй" получило скандальную известность после неудачного ремонта Комсомольского путепровода. С этой фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму более 290 миллионов рублей. Однако его расторгли досрочно, а "Аваль-Строй" внесли в реестр недобросовестных исполнителей. Доделывать работы на мосту пришлось другим подрядчикам.



