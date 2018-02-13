И им готовы пойти навстречу. Однако, как выяснилось, проблема – в самих жильцах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который сегодня присутствовал на встрече жителей дома №26 по ул. Советской и представителей межведомственной комиссии, всего лишь 1% голосов собственников не хватает для того, чтобы собрать необходимое количество подписей и отправить заявку на досрочный капремонт дома, чтобы спасти его от дальнейшего разрушения. Дом, построенный в далеком 1952 году, ни разу с той поры не ремонтировался. В 2017 году, после обращений жильцов, специалисты муниципальной управляющей компании выявили многочисленные разрушения в фасаде, крыше, декоративных конструкциях и признали, что дом нуждается в...