В Волжском сэкономят на парках

В рамках продолжающегося процесса оптимизации муниципальных учреждений в Волжском планируют реорганизовать МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». О предполагаемом высвобождении работников будет проинформирован центр занятости населения Волжского.

Отметим, МБУ «Волгоградгидрострой» располагается в старейшем парке города, территория МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» - в районе площади Ленина – по настоящее время облагораживается и развивается. Теперь у парков Волжского будет один хозяин.



