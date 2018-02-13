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Общество
 13.02.2018 13:01

В избиркоме Волгоградской области прошел показ предвыборной моды


Новую экипировку членов УИКов презентовали сегодня в облизбиркоме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», синие сумки, а также  голубые шарфики с эмблемой избиркома продемонстрировал журналистам председатель ИКВО Виктор Черячукин, а на «подиум» в таком вот обмундировании вышла член УИК Центрального района Волгограда Екатерина. Всего избирком заказал 4500 комплектов униформы. Из ЦИКа также поступила многотысячная партия нагрудных значков. 


Именно в такой экипировке  члены участковых комиссий уже через два дня, 15 февраля, начнут поквартирные обходы граждан с целью оповещения их о предстоящих выборах президента и раздачи  буклетов с соответствующей информацией. Как было заявлено на сегодняшней пресс-конференции, члены участковых комиссий намерены стучаться и звонить в квартиры граждан, в том числе, во внерабочее время – вечером, в выходные дни и в праздники. Участие в информационной кампании примет половина от общего числа работников УИКов, то есть примерно 7000 человек. По словам Виктора Черячукина, сотрудники полностью готовы к этой работе – все прошли инструктаж и обучение. Гостевые визиты, по замыслу избирательной комиссии области, помогут также уточнить списки избирателей. На сегодняшний день в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающим правом голоса на выборах. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

Обязательно расскажут избирателям  члены комиссий и про новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, что в 2017 году в России отменили систему открепительных удостоверений, которые граждане могли получить только в «своих» территориальных и участковых избиркомах. Теперь же для участия в выборах президента на участке не по прописке избирателю  достаточно обратиться с заявлением в любой ТИК, МФЦ или даже зайти на портал «Государственные услуги».  Обращения  принимаются вплоть до 12 марта. Во всех участковых комиссиях  с подобными просьбами граждан ожидают с 25 февраля по 12 марта. Аналогичная система «свободного голосования» предусмотрена и для референдума. 18 марта помимо главы государства жители Волгоградской области проголосуют за время, в котором они хотят жить – нынешнее московское, или волгоградское (+1 час от МСК).


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Общество 13.02.2018 11:00

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Экономика 13.02.2018 10:42

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Общество 13.02.2018 08:49

МАУ «Центр спорта и культуры» создается в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги, обеспечивающие реализацию полномочий городского округа города-героя Волгограда в сфере физической культуры, спорта и культуры. Офис нового учреждения будет располагаться по ул. Чапаева, 8. Сейчас решается вопрос о назначении руководителя центра спорта и культуры, а также – о штате сотрудников. 
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Происшествия 13.02.2018 08:39

В Волгограде задержали криминальную супружескую пару Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка и полицейскими отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Волгограду задержаны супруги, находящиеся в федеральном розыске, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Установлено, что 65-летний мужчина в сентябре 2014 года причинил сотруднику полиции телесные повреждения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако, не дожидаясь окончания расследования, обвиняемый скрылся, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление об объявлении в федеральный розыск. В отношении его супруги – 60-летней жительницы Красноармейского района...
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