В избиркоме Волгоградской области прошел показ предвыборной моды

Новую экипировку членов УИКов презентовали сегодня в облизбиркоме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», синие сумки, а также голубые шарфики с эмблемой избиркома продемонстрировал журналистам председатель ИКВО Виктор Черячукин, а на «подиум» в таком вот обмундировании вышла член УИК Центрального района Волгограда Екатерина. Всего избирком заказал 4500 комплектов униформы. Из ЦИКа также поступила многотысячная партия нагрудных значков.





Именно в такой экипировке члены участковых комиссий уже через два дня, 15 февраля, начнут поквартирные обходы граждан с целью оповещения их о предстоящих выборах президента и раздачи буклетов с соответствующей информацией. Как было заявлено на сегодняшней пресс-конференции, члены участковых комиссий намерены стучаться и звонить в квартиры граждан, в том числе, во внерабочее время – вечером, в выходные дни и в праздники. Участие в информационной кампании примет половина от общего числа работников УИКов, то есть примерно 7000 человек. По словам Виктора Черячукина, сотрудники полностью готовы к этой работе – все прошли инструктаж и обучение. Гостевые визиты, по замыслу избирательной комиссии области, помогут также уточнить списки избирателей. На сегодняшний день в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающим правом голоса на выборах. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

Обязательно расскажут избирателям члены комиссий и про новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, что в 2017 году в России отменили систему открепительных удостоверений, которые граждане могли получить только в «своих» территориальных и участковых избиркомах. Теперь же для участия в выборах президента на участке не по прописке избирателю достаточно обратиться с заявлением в любой ТИК, МФЦ или даже зайти на портал «Государственные услуги». Обращения принимаются вплоть до 12 марта. Во всех участковых комиссиях с подобными просьбами граждан ожидают с 25 февраля по 12 марта. Аналогичная система «свободного голосования» предусмотрена и для референдума. 18 марта помимо главы государства жители Волгоградской области проголосуют за время, в котором они хотят жить – нынешнее московское, или волгоградское (+1 час от МСК).



