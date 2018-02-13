|Здравоохранение
|13.02.2018 12:33
Волгоградские врачи проходят курсы по спасению гостей и участников ЧМ-2018
В Волгограде стартовали обучающие семинары специалистов, участвующих в медицинском обеспечении мероприятий чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области, занятия проходят в учебно-методическом центре «Школы медицины катастроф». В рамках семинаров медработники отработают алгоритмы сердечно-легочной реанимации, оказания экстренной медицинской помощи при отдельных состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни, в том числе спортсменам и зрителям. Врачи кардиологи, реаниматологи и анестезиологи будут нести круглосуточные дежурства в медпунктах для спортсменов, для зрителей, а также в составе полевых бригад – медиков, которые первыми придут на помощь игрокам, если они получат травмы Интересно, что в составе «футбольных» медиков будут работники как больниц Волгограда, так и районных ЦРБ и даже частных клиник.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|13.02.2018 16:02
Бывший подрядчик ремонта Комсомольского путепровода - ООО "Аваль-Строй" - проиграл муниципальному учреждению "Комдорстрой" иск с требованием устранить дефекты на мосту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Арбитражного суда Волгоградской области, компанию "Аваль-Строй" обязали за счет собственных средств в течение месяца со дня вступления решения в законную силу починить путепровод, который, как выяснилось, стал протекать. Согласно материалам дела, течь дали некоторые деформационные швы. В частности отмечается, что деформационные швы, расположенные в районе консолей балок пролетных строений на опорах 1,2,10,16 текут из-за того, что не завершены, а на остальных опорах из-за отсутствия герметичности также имеются протечки воды на ригеля...
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|Аналитика
|13.02.2018 15:24
В январе 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 0,3% (как и в среднем по Российской Федерации). Для сравнения: в январе 2017 года этот показатель был выше - 0,9%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедший месяц в одинаковой степени подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары - на 0,4%. Тарифы на услуги повысились в среднем на 0,1%. Индекс потребительских цен в Волгоградской области в январе 2018 года был одним из самых низких среди регионов Южного федерального округа (100,3%). Наибольший индекс цен в ЮФО сложился в Ростовской и Астраханской областях (100,6%), наименьший – в Севастополе (100,0%). ...
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|Общество
|13.02.2018 14:30
В рамках продолжающегося процесса оптимизации муниципальных учреждений в Волжском планируют реорганизовать МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». О предполагаемом высвобождении работников будет проинформирован центр занятости населения Волжского. Отметим, МБУ «Волгоградгидрострой» располагается в старейшем парке города, территория МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» - в районе площади Ленина – по настоящее время облагораживается и развивается. Теперь у парков Волжского будет один хозяин.
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|Экономика
|13.02.2018 13:09
На юбилейной 25-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» приняли участие компании из 64 стран СНГ, Европы и Азии. В их числе компания «Сады Придонья», которая представила на крупнейшей площадке не только свои соки и детское питание, но и новый продукт Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Продэкспо является одним из самых авторитетных ежегодных событий в сфере продовольствия и напитков, 25 лет устанавливая векторы развития пищевой индустрии многих стран. По мнению экспертов, международная выставка способствует реализации приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни потребителей. ...
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|Общество
|13.02.2018 13:01
Новую экипировку членов УИКов презентовали сегодня в облизбиркоме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», синие сумки, а также голубые шарфики с эмблемой избиркома продемонстрировал журналистам председатель ИКВО Виктор Черячукин, а на «подиум» в таком вот обмундировании вышла член УИК Центрального района Волгограда Екатерина. Всего избирком заказал 4500 комплектов униформы. Из ЦИКа также поступила многотысячная партия нагрудных значков. Именно в такой экипировке члены участковых комиссий уже через два дня, 15 февраля, начнут поквартирные обходы граждан с целью оповещения их о предстоящих выборах президента и раздачи буклетов с соответствующей информацией. Как было...
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|Общество
|13.02.2018 12:09
«Ростелеком» выступит партнером праздничного мероприятия «Масленица» в Волгограде. Массовые гулянья пройдут 18 февраля на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в пойме реки Царица по адресу: Набережная 62-й армии, 1б. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, с 11-00 до 15-00 часов для жителей и гостей города будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Все желающие смогут спеть свои любимые песни из обширного плейлиста сервиса караоке. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках и акционных предложениях и подключить услуги оператора. Детей...
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|Расследования
|13.02.2018 11:45
Иловлинский районный суд Волгоградской области признал директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина,коммерсант разработал песчаный карьер в Краснодонском сельском поселении, при этом был снят плодородный слой почвы на площади 2 га с глубиной разработки 3-4 м. Всего Баглаю удалось вывезти и продать свыше 10 тыс 400 тонн песка. К тому же из-за проезда техники на карьер был снят верхний слой почвы и повреждены зеленые насаждения еще...
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|Общество
|13.02.2018 11:35
Для жителей двух районов Волгоградской области проведут социально-психологический тренинг в рамках проекта «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь», который реализует Волгоградский областной Совет ветеранов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении пенсионного фонда Волгоградской области, который также участвует в проекте, победившем в конкурсе грантов Президента России. Проект направлен на создание благоприятных условий для самореализации пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, настроенных на позитивное отношение к себе и к окружающим. В рамках его реализации региональный Совет ветеранов создает консультационные центры, где волонтеры-добровольцы из числа пенсионеров, обладающие опытом работы в социальной сфере, и психологи будут помогать пожилым гражданам. 15-го и...
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|Общество
|13.02.2018 11:18
Битва стенка на стенку станет кульминацией масленичных гуляний в пойме реки Царица в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кулачный бой можно будет увидеть на площадке возле интерактивного музея в воскресенье, 18 февраля. Начнется праздник в 11.00. Одна из площадок, в рамках которой и запланирована массовая шуточная драка, проводится казаками. Всего тематических зон в ходе празднования окончания масленицы быдет несколько - комитет по культуре администрации города обещает насыщенную программу. Всех гостей ждут конкурсы, игры, забавы, а также угощения - наваристая каша, душистый чай и ноздреватые блины. Для проведения кулачного боя, как поясняют организаторы, колонны выставляются плечом к плечу по...
Прочитана: 1352 раз
|Общество
|13.02.2018 11:00
153,5 миллиона рублей федеральных средств выделено региону в 2018 году на решение жилищной проблемы детей-сирот, еще около 25 миллионов рублей направит областной бюджет в рамках софинансирования. Соответствующее соглашение, подписанное администрацией Волгоградской области и Минобрнауки России, уже вступило в силу, федеральная субсидия поступила в регион. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. В течение года за счет поступивших средств федерального бюджета предполагается приобрести 174 благоустроенные однокомнатные квартиры. Всего по итогам 2018 года планируется обеспечить постоянным и временным жильем 580 молодых людей, в том числе 386 человек получат квартиры спецжилфона. В целом 1170 детей-сирот, проживающих в Волгоградской области,...
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|Культура
|13.02.2018 10:47
В День святого Валентина Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова присоединяется ко всемирной акции #HeartsForArt – «Сердца для искусства». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, проект Hearts for Art стартовал пять лет назад. Первыми акцию провели Оклендский музей Калифорнии и музей искусств Колумбуса (Огайо). Она стала настолько популярной, что с тех пор ее поддержали сотни музеев по всему миру, в том числе и волгоградский музей Машкова. В День всех влюбленных посетители музея, получив у администратора «валентинку», могут разместить красивое маленькое бумажное сердечко напротив произведения, которое более всего понравилось, сфотографировать его без использования вспышки и выложить в соцсеть, используя...
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|Экономика
|13.02.2018 10:42
Подведены итоги аукционов на предоставление кредитных средств бюджету Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, торговаться не пришлось – единственным участником аукционов оказался Сбербанк, в результате начальная цена контрактов осталась максимальной. В итоге Сбербанк предоставит администрации Волгоградской области 4,5 миллиарда рублей кредита, предназначенного для погашения долгов и финансирования дефицита региональной казны. За пользование кредитными средствами бюджет выплатит заемщику около 1,2 миллиарда рублей. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о размещении заказов на получение кредита администрацией Волгограда. Мэрия запросила у коммерческих банков 3,8 миллиарда рублей, пользование заемными средствами будет стоить городской казне почти 1 миллиард рублей. ...
Прочитана: 4098 раз
|Расследования
|13.02.2018 09:39
Бывший председатель профсоюзной организации работников образования и науки Камышина подозревается в мошенничестве. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, в начале прошлого года он выманил 50 тысяч рублей у двоих членов профсоюза, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Деньги он взял, якобы, в оплату справки за отсутствие судимости и выплату долгов за коммунальные услуги. Обвиняют бывшего профсоюзного деятеля и в присвоении 115 тысяч рублей, полученных от одной из жительниц Камышина. За эту сумму он обещал женщине, которая не была членом профсоюза, также помочь в получении жилья, а заодно и “пробить” путевку в санаторий. Еще 15...
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|Общество
|13.02.2018 08:49
МАУ «Центр спорта и культуры» создается в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги, обеспечивающие реализацию полномочий городского округа города-героя Волгограда в сфере физической культуры, спорта и культуры. Офис нового учреждения будет располагаться по ул. Чапаева, 8. Сейчас решается вопрос о назначении руководителя центра спорта и культуры, а также – о штате сотрудников.
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|Происшествия
|13.02.2018 08:39
Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка и полицейскими отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Волгограду задержаны супруги, находящиеся в федеральном розыске, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. Установлено, что 65-летний мужчина в сентябре 2014 года причинил сотруднику полиции телесные повреждения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако, не дожидаясь окончания расследования, обвиняемый скрылся, в связи с чем в отношении него было вынесено постановление об объявлении в федеральный розыск. В отношении его супруги – 60-летней жительницы Красноармейского района...
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13 февраля 16:02
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13 февраля 14:30
13 февраля 13:09
13 февраля 13:01
13 февраля 12:33
Волгоградские врачи проходят курсы по спасению гостей и участников ЧМ-2018 8
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13 февраля 09:39
13 февраля 08:49
13 февраля 08:39
12 февраля 18:02
12 февраля 17:41
Здравоохранение
13 февраля 12:33
Волгоградские врачи проходят курсы по спасению гостей и участников ЧМ-2018 8
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