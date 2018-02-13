Волгоградские врачи проходят курсы по спасению гостей и участников ЧМ-2018

Бывший председатель профсоюзной организации работников образования и науки Камышина подозревается в мошенничестве. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, в начале прошлого года он выманил 50 тысяч рублей у двоих членов профсоюза, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Деньги он взял, якобы, в оплату справки за отсутствие судимости и выплату долгов за коммунальные услуги. Обвиняют бывшего профсоюзного деятеля и в присвоении 115 тысяч рублей, полученных от одной из жительниц Камышина. За эту сумму он обещал женщине, которая не была членом профсоюза, также помочь в получении жилья, а заодно и “пробить” путевку в санаторий. Еще 15...

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